Что стало с егерем, которого 7 раз поразила молния

Родившийся в 1912 году Рой Салливан прославился тем, что целых семь раз пережил удар молнии, тем самым получив прозвище "человек-громоотвод" и заслужив место в Книге рекордов Гиннесса. О поразительных случаях выживания американского инспектора по охране национального парка Шенандоа в Вирджинии — в материале "Рамблера".

В первый раз молния поразила паркового рейнджера в апреле 1942 года, когда он прятался от стихии в деревянной пожарной каланче, на которой не было громоотвода. В результате башня загорелась, Рой выбежал наружу, где его и настигла молния, ударив в правую ногу. Мужчина получил ожог ноги, а на подошве обуви образовалась дыра.

Следующее "близкое знакомство" со стихией произошло в июле 1969 года, когда егерь был за рулем грузовика. Сначала молния попала в деревья у дороги, а потом — в открытое окно машины. Салливан потерял сознание, пока грузовик продолжал двигаться. В итоге машина остановилась у края утеса, а парковый рейнджер отделался сожженными бровями, ресницами и лишился большей части волос на голове.

Природный разряд настиг Роя год спустя, когда тот находился в собственном дворе. Молния ударила в трансформатор рядом с домом, после чего угодила в левое плечо егеря, наградив его ожогом.

В 1972 году молния опять не пощадила волосы Салливана: он пытался потушить загоревшуюся шевелюру, совладав с огнем только благодаря мокрому полотенцу. С тех пор мужчина начал постоянно носить с собой емкость с водой. После этого случая рейнджер начал верить в то, что сверхъестественные силы пытаются его погубить. На протяжении следующих месяцев он, будучи на рулем грузовика, съезжал с дороги и ложился на передние сидения, чтобы переждать бурю.

Во время патрулирования территории парка седьмого августа 1973 года Рой увидел, что приближается гроза, после чего принял решение покинуть зону на автомобиле. Когда он решил, что опасность уже позади, его на выходе из машины подстерегла молния, опалившая волосы и прошедшая через левую сторону тела. Мужчина смог доползти до емкости с водой, которую и опрокинул на себя.

Следующий удар егерь пережил пятого июня 1976 года, а последний — 25 июня 1977 года. Тогда стихия вновь атаковала его волосы, также оставив ожог на груди и животе.

Все случаи поражения молнией задокументированы смотрителем парка Шенандоа Р. Тейлором Хоскинсом и врачами, которые исследовали ожоги Салливана. Причем, по словам рекордсмена, первое его знакомство с молнией произошло, когда он, будучи ребенком, помогал своему отцу в поле. Стихия поразила косу Роя, не задев его самого. Впрочем, мужчина никогда не настаивал на признании того случая.

Рой Салливан умер на 72 году жизни от огнестрельного ранения в живот, которое он сам себе и нанес. По одной из версий, парковый рейнджер свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви.