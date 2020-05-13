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Известный российский комик рассказал о жизни без денег 

Lenta.ru 4 часа назад
Российский комик рассказал о жизни без денег
Фото: @sankldive
Известный российский стендап комик Александр Долгополов в интервью The Village рассказал, что «прекрасно умеет жить без денег». Так он ответил на вопрос о падении собственных доходов из-за распространения коронавируса.
По словам Долгополова, из-за введенного режима самоизоляции его заработок упал примерно в десять раз. Основным источником дохода для комика стал сайт Patreon, где авторы могут распространять свои произведения по платной подписке.
«Для меня он всегда был подспорьем, местом, куда раз в месяц захожу и такой: "О, как приятно, что еще есть Patreon"», — заметил он.
Долгополов при этом признал, что в целом ситуация для него сейчас выглядит не хуже, чем четыре года назад. «Сравнивая текущую ситуацию с тем временем, можно сказать, что разница как небо и земля. Но сравнивая с тем, что у меня было полгода назад, сейчас полнейшее фиаско», — поделился стендапер.
Комик при этом подчеркнул, что не собирается искать работу. «Как только комик начинает работать, это означает, что он сдался и теперь меньше времени будет выделять выступлениям и творчеству», — посчитал Долгополов, отметив, что не бросит заниматься комедией, даже если ему придется переехать в общежитие.
В марте Долгополов вернулся в Россию. Комик покинул страну после того, как полиция начала проверку в связи с жалобой на его выступление. В стендапе «Новый час шуток» комик, в частности, задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.
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Комментарии
Люди , Иисус Христос , Александр Долгополов
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