Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Супруги умерли от коронавируса в один день
Фото: Lenta.ru
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака. Об этом сообщает газета St. Louis Post-Dispatch.
С сентября 2019 года Билл и Патрисия Олвиг, которым было 85 и 83 года, жили в доме престарелых. Первые симптомы болезни появились несколько недель назад. Сначала у них начался кашель, затем поднялась температура. 26 апреля Билла Олвига госпитализировали. Спустя шесть часов в больницу попала и его жена. У обоих нашли коронавирус. На следующий день их перевели в реанимацию и подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Родственники опасались, что супруги не переживут инфекции. По просьбе семьи их навестил знакомый католический священник. Он приблизился к их больничным койкам в медицинском защитном костюме и совершил елеосвящение — обряд, который проводят для больных и умирающих. За молитвой и помазанием по видеосвязи наблюдали семеро детей, 20 внуков и восемь правнуков Билла и Патрисии Олвиг. Первого мая супругов отключили от аппарата ИВЛ, после чего они скончались.
По последним данным, к 13 мая в мире выявлено 4,4 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 293,6 тысячи человек, 1,6 миллиона человек уже выздоровели. В Соединенных Штатах выявлено 1,4 миллиона случаев заражения, погибли 83,5 тысячи человек.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от других людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам. В публичных местах и общественном транспорте следует использовать маску.
Видео дня. Уникальные фотографии, на которых есть мистика
Последние новости
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса Власти Москвы опровергли сообщения о некорректных данных по жертвам коронавируса Обновлена карта распространения коронавируса в Москве Обновлена карта распространения коронавируса в Москве
Комментарии 3
Люди , Другое , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как по фамилии узнать, кем были предки
Как по фамилии узнать, кем были предки
Почему зебру не используют в качестве лошади
Почему зебру не используют в качестве лошади
Жизнь, преступления и смерть Бухенвальдской ведьмы
Жизнь, преступления и смерть Бухенвальдской ведьмы
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Почему добровольно ушла из жизни советская поэтесса
10:34
Почему добровольно ушла из жизни советская поэтесса
Люди
Самые умные люди в истории мира
10:30
Самые умные люди в истории мира
Люди Истории
Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
12:03
Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
Истории
Любвеобильный петух заменил куриц тапкой
00:38
Любвеобильный петух заменил куриц тапкой
Безумный мир
Как на самом деле выглядели исторические личности
10:24
Как на самом деле выглядели исторические личности
Истории Люди
Уникальные фотографии, на которых есть мистика
11:48
Уникальные фотографии, на которых есть мистика
Истории
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
02:07
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение