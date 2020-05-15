Киевская отравительница, которая погубила 9 человек 

Серийные убийцы в Советском Союзе были редкостью, однако все-таки встречались. О киевлянке и ее зловещей семье — в статье «Рамблера».

17 и 18 марта 1987 года несколько учеников и работников школы № 16 в Киеве попали в больницу с симптомами отравления. Четыре человека — из них двое школьников — сразу умерли, остальные попали в реанимацию. У всех начали выпадать волосы, что было нетипично для кишечной инфекции, которую заподозрили сначала. Следователи установили, что все пациенты ели накануне в столовой гречневую кашу и печенку. А позже выяснилось, что за 2 недели до этого при странных обстоятельствах умерла медсестра Наталья Кукаренко, которая отвечала за контроль качества еды. Ее тело эксгумировали и обнаружили следы таллия. А главным признаком отравления таллием является как раз выпадение волос. В результате повального обыска у всех, кто так или иначе имел отношение к пищеблоку, у посудомойки Тамары Иванютиной нашли флакон с «жидкостью Клеричи», ядовитым водным раствором на основе таллия.

Иванютину арестовали, она написала явку с повинной, объясняя, что хотела проучить шестиклассников за то, что они отказались расставлять стулья в столовой, однако позже от признания отказалась.

В ходе дальнейших обысков следователи выяснили страшную правду: не только Тамара Иванютина травила неугодных ей людей, но и ее сестра Нина Мацибора и родители двух женщин, супруги Масленко. «Жидкость Клеричи» они получали от знакомой, которая работала лаборанткой в геологическом институте, объясняя, что травят ею крыс.

Обе сестры избавились от своих мужей ради квартир, причем муж Нины был на 25 лет старше ее. Позже Тамара отравила и родителей своего второго мужа, чтобы получить дом с участком. Старый Масленко отравил свою родственницу, просто обидевшись на нее, вместе с женой он избавился от соседа по коммунальной квартире и еще одной родственницы. Также семья неоднократно травила и домашних животных соседей.

В столовую Тамара Иванютина устроилась по фальшивой трудовой книжке, чтобы кормить отходами своих свиней и кур. Неоднократно получая замечания из-за того, что вмешивалась в приготовление школьной еды, Тамара в итоге отравила парторга школы Екатерину Щербань и учителя химии Виктора Стадника, который каждое утро присутствовал при закладке дневной нормы еды. Но учитель выжил. Ее жертвами стали и двое школьников, которые попросили немного объедков для своих собак. Чтобы обеспечить хозяйство бесплатным кормом, Тамара Иванютина на ночь отключала холодильники с продуктами, чтобы наутро они становились непригодными. Позже она отравила и мастера-ремонтника, которого вызвали починить рефрижераторы. Когда Иванютину уже арестовали, ее мать решила избавиться от соседки, которая, по ее мнению, незаслуженно получала большую пенсию. Правда, женщина не стала есть оладьи, а угостила одним свою кошку. Животное скончалось и стариков Масленко также арестовали. Позже взяли и Нину. Следователи доказали 40 эпизодов отравления по вине этой семьи, 15 из них оказались с летальным исходом. Медицинская экспертиза признала подсудимых вменяемыми, отметив у всех повышенную обидчивость и мстительность. Всего у Масленко было шестеро детей, с детства родители внушали им, что нет ничего важнее достатка.

Тамара Иванютина получила высшую меру наказания, просить прощения у родителей умерших школьников отказалась. Ее сестре Нине дали 15 лет, родителям — 10 и 13, но они умерли в тюрьме. Иванютина стала одной из трех женщин в СССР, которая была расстреляна по приговору суда в послесталинское время.