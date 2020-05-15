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Как шесть подростков выжили на необитаемом острове 

Полина Алферова 4 часа назад
Как шесть подростков выжили на необитаемом острове
Фото: Кадр из фильма "Жизнь Пи"
Мировая история знает реальные случаи спасения людей, попавших на необитаемые острова. Однако это удивительное и опасное приключение произошло с подростками. Они сумели справиться со всеми испытаниями и вернуться домой. Подробности — в статье «Рамблера».
Все произошло в королевстве Тонга в июне 1965 года, когда шесть воспитанников столичной католической школы-интерната решили на украденной лодке добраться до Фиджи — или Новой Зеландии, тут как повезет. В путешествие они взяли кокосы, бананы и газовую горелку.
Естественно, им не повезло — они заснули в лодке, а когда очнулись, то поняли, что их отнесло в открытый океан. Из-за шторма они потеряли парус и сломали весло, а потом семь дней дрейфовали. Еда быстро закончилась, воды не было совсем. Когда начинался ливень, они собирали воду в скорлупу из-под орехов. На восьмой день измученных ребят вместе с лодкой выбросило на остров Ата.
Население острова закончилось еще в середине прошлого века благодаря работорговле. Удивительно, но обессилившие мальчики смогли взять себя в руки, разделили обязанности по сбору еды, кухне и охране костра. Позже им повезло — они нашли руины деревни, где обитали дикие куры и росли бананы. Подростки даже научились сохранять воду.
Интересно, что они сразу договорились в случае конфликта не выяснять отношения, а просто временно не общаться. Это помогло сохранить дружелюбную атмосферу. Один из мальчиков сломал ногу, но другие вполне профессионально соорудили ему шину из лиан и палок, и кости срослись. Подростки даже сделали гитару из кокоса и проволоки, чтобы немного отвлечься. Построили плот, но не решились отправиться в неизвестность, так как не понимали, как добраться домой — координат своего местоположения они не знали, карты и компаса не было.
Таким образом, они прожили на острове 15 месяцев, пока их не обнаружил рыбак Питер Уорнер. Сначала он принял лагерь мальчишек за пиратское логово, но потом понял, что ошибся, связался с полицией Нукуалофы и узнал, что в прошлом году действительно потерялись шестеро подростков.
По возвращении мальчики попали в тюрьму из-за кражи лодки, но Уорнер заплатил за них залог. В родной деревне их встретили как героев, а позже все они стали работать на Уорнера, причем их лодку он назвал в честь острова Ата, где им пришлось пробыть больше года.
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