Кем была женщина-адмирал российского флота

Все прекрасно знают популярное поверье "женщина на корабле — к беде". Представительниц слабого пола к морскому делу допускали редко, однако были и исключения: гречанка Ласкарина Бубулина была настолько преданна своему делу, что записала свое имя в анналы истории. О том, как появилась единственная за все время существования российского флота женщина-адмирал — в материале "Рамблера".

Жизнь маленькой гречанки началась в османской тюрьме: ее отца, капитана Ставриониса Пиноциса, и мать заточили в темницу. Позже, когда скончался глава семейства, женщину с ребенком отпустили, после чего они нашли пристанище на острове Идра, жители которого негативно относились к османским захватчикам. Так, с детства девочка испытывала к туркам ненависть.

Жизнь у повзрослевшей Ласкарины была обычной, пока в 30 лет она во второй раз не вышла замуж за состоятельного судовладельца Димитриоса Бубулиса, который принимал участие в русско-турецкой войне против османов. Спустя некоторое время Бубулина лишилась и второго мужа, погибшего от рук алжирских пиратов. После этого события она решает продолжить его дело, чему воспрепятствовали турки. На помощь ей пришел русский посол в Константинополе, который переправил ее в Крым. Там она, по мнению историков, помогала своим согражданам бороться против османских захватчиков.

В 1821 году Грецию охватило восстание, которое возглавила Бубулина. Женщина занялась покупкой кораблей и организовала вовлечение людей в правое дело. Повстанческий флот насчитывал 80 кораблей, большая часть которых была куплена на деньги вдовы. В 50-летнем возрасте она приняла участие в морской блокаде и захвате Монемвасии и Пилоса.

Война продлилась десять лет, закончившись благодаря помощи Российской империи независимостью Греции. Ласкарина Бубулина погибла в 54 года, так и не дожив до знаменательного момента.

В России женщина-адмирал считалась настоящей героиней, а у моряков Черноморского флота она пользовалась особым уважением. Личным распоряжением Александра I ей присвоили звание адмирала русского флота.