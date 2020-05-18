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Как бедный мальчик из России стал известен на весь мир 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как мальчик из России стал известен на весь мир
Фото: wikipedia.org
Максимилиан Факторович родился в многодетной и малообеспеченной семье, в небольшом городе Здуньская-Воля, который в то время принадлежал Российской империи. «Рамблер» расскажет, как Факторович покорил мир.
Максимилиану пришлось работать с самого детства, чтобы помочь родителям прокормить семью. В семь лет он продавал в фойе театра апельсины и леденцы, в восемь — стал помощником фармацевта, а в девять — выполнял мелкие поручения косметолога. В 14 лет Факторович переехал в Москву и поступил на службу в Большой театр в качестве помощника гримера. В этом же возрасте Максимилиан освоил парикмахерское дело.
Через некоторое время Факторович устроился на работу в оперный театр. Там, помимо подбора париков, она занимался театральными костюмами и гримом. И благодаря тому, что артисты выступали в гриме от Максимилиана перед самим царем, о нем заговорили русские дворяне. Факторовичу предложили место эксперта по косметике при царском дворе Николая II и гримером в театрах императора. В итоге, он там проработал девять лет.
В 1885 году Факторович открыл магазин в Рязани, где он продавал румяна, кремы, парфюм и парики. Многое из его продукции было собственного изготовления.
Позже Факторович переехал в Санкт-Петербург, где вновь занимался костюмами и гримом в оперном театре.
В 1904 году Максимилиан эмигрировал в США вместе с женой, дочерью и двумя сыновьями. Тогда же он принял решение сократить свое имя с Максимилиана Факторовича до Макса Фактора. При помощи своих брата и дяди он открыл собственную парикмахерскую и небольшой магазин парфюмерно-косметических товаров в Сент-Луисе.
Однажды, случайно попав на съемочную площадку одного голливудского фильма, Макс ужаснулся тому гриму, который наносили актерам. Тогда он состоял из крахмала, муки, вазелина и сала. Макс Фактор решил усовершенствовать актерский грим. Через некоторое время он создал первый жидкий крем для лица, который хорошо наносился на кожу и имел 12 оттенков. Затем была разработана первая тушь для ресниц. Вскоре косметика от Макса Фактора стала известна на весь мир.
Макс Фактор сделал множество других открытий в косметике. Он мечтал сделать всех женщин еще красивее, чем они есть. Его марка Max Factor произвела настоящий фурор. Этот бренд косметики популярен во всем мире до сих пор.
После смерти «отца современной косметики» в 1938 году, его дело продолжил сын Фрэнк. Он сменил имя на Макса Фактора-младшего.
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Комментарии 2
Люди , Николай II
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