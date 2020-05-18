Медсестру разоблачили благодаря детали на фото

Пользователи Сети разоблачили фальшивую медсестру благодаря выдавшей ее детали на фото. Женщина приняла участие в протестах против введения карантина в США.

Снимок медсестры появился в Facebook. Его сопровождала подпись:

«Эта храбрая медсестра стояла сегодня бок о бок с другими протестующими около особняка губернатора в городе Сент-Пол, Миннесота, и выступала за открытие штата».

Однако в Сети обратили внимание на внешний вид женщины. На груди у бастующей "медсестры" был бейдж. Пользователей смутило, что он оказался нарисован от руки.

Кроме того, форма женщина была измята по бокам. В комментариях предположили, что костюм только недавно распаковали. По словам пользователей, за такое нужно штрафовать или арестовывать.