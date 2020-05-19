На видео попали парашютисты с заклинившим парашютом 

На видео попал полёт парашютистов с неисправным парашютом. Ролик сняли очевидцы ЧП в американском штате Флорида. Мужчины прыгнули с самолёта в тандеме с высоты 3000 метров. Первый парашют раскрылся вовремя, но второй заклинило, из-за чего мужчины начали кувыркаться в воздухе. Через несколько секунд второй парашют всё же раскрылся, но было уже поздно. Парашютисты на большой скорости неслись к земле и от смерти их спасло лишь то, что они приземлились на дерево. Приехавшие медики обнаружили, что оба в сознании, но получили тяжёлые травмы.