Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На видео попали парашютисты с заклинившим парашютом 

Елена Красовская 56 минут назад
На видео попал полёт парашютистов с неисправным парашютом. Ролик сняли очевидцы ЧП в американском штате Флорида. Мужчины прыгнули с самолёта в тандеме с высоты 3000 метров. Первый парашют раскрылся вовремя, но второй заклинило, из-за чего мужчины начали кувыркаться в воздухе. Через несколько секунд второй парашют всё же раскрылся, но было уже поздно. Парашютисты на большой скорости неслись к земле и от смерти их спасло лишь то, что они приземлились на дерево. Приехавшие медики обнаружили, что оба в сознании, но получили тяжёлые травмы.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как фальшивую медсестру разоблачили благодаря детали на фото.
Люди , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как в Третьем рейхе впервые запустили телевидение
Как в Третьем рейхе впервые запустили телевидение
Скрижали Джорджии, которые волнуют американцев
Скрижали Джорджии, которые волнуют американцев
Чеченцы: тайна происхождения этого народа
Чеченцы: тайна происхождения этого народа
Какая взрывчатка самая страшная
Какая взрывчатка самая страшная
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попали парашютисты с заклинившим парашютом
00:32
На видео попали парашютисты с заклинившим парашютом
Люди
Зачем в СССР скрывали древние технологии
10:03
Зачем в СССР скрывали древние технологии
Истории Места
Потрясшие публику вирусные видео, оказавшиеся фейком
04:37
Потрясшие публику вирусные видео, оказавшиеся фейком
Безумный мир
Смышленый пес устроил переполох у дороги
00:11
Смышленый пес устроил переполох у дороги
Безумный мир
Кто построил древние пирамиды на Урале
10:14
Кто построил древние пирамиды на Урале
Места Истории
Девочка приручила гигантскую рептилию
00:15
Девочка приручила гигантскую рептилию
Люди Безумный мир
Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
04:40
Спутники показали, что сделал с миром коронавирус
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение