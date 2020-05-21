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Семья нашла на дороге около миллиона долларов и решила вернуть их владельцу 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Семья нашла около миллиона долларов и решила вернуть
Фото: Reuters
Жители американского округа Кэролайн, штат Вирджиния, нашли на дороге около миллиона долларов (около 72,5 миллиона рублей) и решили вернуть деньги их законному владельцу. Об этом сообщается на сайте местной телестанции WTVR-TV.
Эмили Шанц (Emily Schantz) ехала на машине с семьей, когда заметила посреди дороги некий предмет. Остальные автомобилисты объезжали его стороной, поэтому Эмили решила, что на проезжей части валяется мешок с мусором. Семья Шанц подобрала мешок, а через несколько метров обнаружила еще один. Обе находки они погрузили в свой пикап.
Вскоре они обнаружили, что найденные на дороге сумки набиты деньгами. Честная семья рассказала о произошедшем местным властям. Теперь полицейские ведут расследование, чтобы установить хозяина мешков с деньгами. По одной из версий, наличные могли затеряться по пути в банк. Пока остается неизвестным, как деньги оказались на дороге.
«Встретить настолько честных людей, готовых вернуть почти миллион долларов, — уникальный случай. Мы очень гордимся их поступком», — отметил майор Скотт Мозер (Scott Moser).
«Мы поступили по совести и вернули то, что нам не принадлежало», — заключила Эмили.
В феврале сообщалось, что в канадском городе Милтон, провинция Онтарио, честная старшеклассница помогла вернуть владельцу сумку с деньгами, которую тот потерял на улице. По словам девушки, она никогда не видела такого количества наличных.
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