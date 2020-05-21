На волне эпидемии коронавируса два врача стали главными спикерами страны, которые, кажется, все знают о COVID-19 — ведущая «Первого канала» Елена Малышева и ведущий «России 1» Александр Мясников , ставший руководителем инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом. При этом оба по их медицинским специальностям не являются инфекционистами. Малышева — терапевт, кардиолог. Мясников — кардиолог и врач общей практики.

Высказывания этих двух врачей почти ежедневно сотрясают интернет и телевизионные эфиры. Александр Мясников на днях «отметился» циничной фразой о том, что «вирус возьмет свое… те, кому положено умереть — помрут», а Елена Малышева недавно в своем инстаграме сделала весьма спорное заявление, опровергающееся реальными фактами: «Я считаю, что этот вирус — чудо чудесное. Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет — спросите у любого врача, это именно так».

Почему именно Малышева и Мясников, делающие такие скандальные и не всегда соответствующие действительности заявления, стали в России главными спикерами на тему коронавируса, Sobesednik.ru обсудил с врачом-психиатром, писателем, художником-карикатуристом Андреем Бильжо

«Малышева давным-давно оторвалась от реальности и от медицины»

— Елена Малышева скорее всего находится в рамках политического заказа, — считает Андрей Бильжо. — Людей надо успокоить, ведь вранье идет бесконечное. Я в свое время придумал такой термин: «патология нормы». То есть, не болезнь, а поведение нормального небольного человека как поведение больного.

Малышева уже не знает, что говорить. Ведь она давным-давно совсем оторвалась от жизни и от медицины. Поэтому считать ее врачом совершенно бессмысленно. Она стала пропагандистом, не ощущающим абсолютной реальности.

«Мы, сокурсники Мясникова, еще в институте считали его блатным и говнюком»

— Андрей Георгиевич, а как вам недавнее высказывание Мясникова, что «вирус возьмет свое» и «те, кому положено умереть, помрут»?

— Абсолютно не удивлен. Я же с ним учился на одном курсе во Втором медицинском институте имени Пирогова. Уже тогда мы, сокурсники, считали его говнюком и блатным.

Он же из семьи известного врача Мясникова, поэтому у него везде и всегда был блат. Об этом все знали у нас на курсе. Циничный, расчетливый, он всегда получал различные поблажки.

Что Малышева, что Мясников ловят сейчас, как говорит молодежь, хайп. Хайпожоры. Они, на мой взгляд, уже давно не имеют отношения к настоящей медицине, к гуманизму.

— Каков ваш прогноз о том, как дальше будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России?

— Давать прогнозы — дело неблагодарное. Но одна волна, я думаю, будет накрываться другой волной. Цинизм в нашем государстве зашкаливает. Объявили масочный режим, при этом маски эти продаются, а не раздаются бесплатно. Полагаю, будет еще не одна волна этого коронавируса, потому что наша медицина оставляет желать лучшего. При этом врачам, принимающим удар на себя, оказывается минимальная помощь.