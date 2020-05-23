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Какие научные открытия сделали заключенные 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Какие научные открытия сделали заключенные
Фото: РИА Новости
Некоторые приспособления и открытия, сделанные заключенными, стали очень важными для всего человечества. «Рамблер» расскажет об открытиях, которые совершались в тюрьмах.

Зубная щетка

В 1770 году произошел бунт, который и привел Уильяма Эддиса в тюрьму. В те времена в Европе было принято чистить зубы с помощью тряпочки, на которую наносили мел и соль. В тюрьме Эддису пришла гениальная идея, как можно усовершенствовать процедуру чистки зубов. Уильям нашел косточку от мяса, в ней он сделал несколько дырочек, а затем выпросил у охранников жесткие щетинки. Для надежности он закрепил щетинки клеем.
Выйдя на свободу, Эддис наладил массовое производство зубных щеток. Это изобретение принесло своему автору большие деньги.

Древняя мозаика

Во время подготовки к строительству тюремного барака для палестинцев осужденный на два года Рамиль Разило обнаружил древнюю мозаику. За неожиданную находку под городом Мегиддо взялись археологи. Выяснилось, что на том месте в III веке стояла христианская церковь. Также на месте раскопок были найдены глиняные осколки с надписями на древнегреческом языке и руины самой церкви.

Математическое открытие

Кристофер Хевенс был осужден в 2011 году за убийство в исправительном учреждении Вашингтона на 25 лет. Пробыв какое-то время в одиночном заключении, он увлекся математикой, не имея при этом даже среднего образования. За помощью Кристофер обратился к профессору Туринского университета Умберто Черрути. Он согласился помочь отбывающему наказание с обучением, и для проверки его знаний Черрути отправил непростую задачу. В ответ профессор получил лист бумаги с ходом решения длиной в 120 сантиметров.
Спустя годы обучения арестант стал автором математического открытия, связанного с непрерывными дробями. После отбывания срока Кристофер планирует продолжить заниматься наукой.
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