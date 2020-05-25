Неопытные рыбаки выловили аномально большую щуку 

В американском округе Рутт, штат Колорадо, неопытным рыбакам удалось выудить рекордно большую щуку. Об этом сообщает региональная газета Steamboat Pilot & Today.

В начале мая пара местных жителей воспользовалась услугами опытного рыболова Брэди Веттлауфера (Brady Wettlaufer), представляющего экскурсионную компанию Steamboat Fishing Adventures, и отправилась на рыбалку. Экскурсовод помог новичкам выловить из водоема Стейджкоч аномально крупную щуку. Поимка трофейной рыбы, за которой Брэди наблюдал последние несколько лет, заняла полчаса.

«Время шло неспешно. Это были отличные 30 минут. Мы все трое вытягивали ее на поверхность. На самом деле это был чудесный опыт. Я был вне себя от радости и не мог поверить, что это наконец произошло, — рассказал Брэди. — Под конец мы все прослезились от счастья».

Пойманная щука была 1,2 метра в длину и весила более 17 килограммов. Она оказалась достаточно крупной, чтобы побить рекорд штата. Однако у рыбаков не нашлось при себе специальных устройств, чтобы с предельной точностью измерить щуку и стать новыми рекордсменами. Молодой американец, который подцепил на удочку крупную рыбу, решил отказаться от славы. Брэди заявил, что отлично его понимает, поскольку сам работает в рыболовном бизнесе не ради денег и признания.

«Это одно из тех занятий, в которые я вкладываю всю душу, — пояснил Брэди. — Я хотел бы сказать этому парню спасибо за то, что он подарил мне такие воспоминания и незабываемый опыт». После того, как фотография этого улова появилась в Facebook, многие рыбаки также отправились порыбачить у Стейджкоч.

В результате щуку не удалось вернуть обратно в водоем, теперь ее планируют передать в местный гриль-бар. «Я пытался реанимировать ее. Я старался на протяжении минут 20, но ничего не выходило. Она пережила большой стресс, — отметил Брэди. — Она уже доживала свои последние годы. Думаю, она прожила бы еще максимум год-два».