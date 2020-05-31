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Новая реальность с социальной дистанцией в фотографиях 

Стелла Шмель 3 часа назад
С появлением первых новостей о новом типе коронавируса SARS-CoV-2 жизнь во всех уголках мира стала меняться. Прежней она станет не скоро, инфекция пока не побеждена — ни одна из прототипов вакцин не готова к запуску в промышленных масштабах.
Власти стран пытаются сдерживать высокую степень распространения коронавируса, как могут, и одна из главных предпринятых мер во всем мире — соблюдение социальной дистанции. В общественных местах настоятельно рекомендуется держаться от соседа на удалении — минимум 1,5 метра. Кроме того, людей просят надевать медицинские маски и одноразовые перчатки.
В галерее "Рамблера" — фотографии, которые ярко иллюстрируют то, как изменилась жизнь во всем мире. Новая реальность наступила. А вернемся ли мы к прежней жизни вообще, как вы думаете?
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