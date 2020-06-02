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Коммунальщица ушла с работы пораньше и разбогатела 

Lenta.ru 5 часов назад
Коммунальщица ушла с работы пораньше и разбогатела
Фото: Depositphotos
Жительница американского округа Бладен, штат Северная Каролина, утверждает, что сокращенный рабочий день обернулся для нее неожиданным богатством. Об этом сообщает портал UPI.
Работницу коммунальной службы Бернис Джессап (Bernice Jessup) отпустили с работы пораньше, поэтому по пути домой она заглянула в магазин. Там американка решила попытать удачу и купила три лотерейных билета Cash 5.
Джессап находилась дома с сестрой, когда узнала итоги розыгрыша. Благодаря одному из билетов коммунальщица сорвала джекпот в 100 тысяч долларов (6,9 миллиона рублей).
«Сестра начала бегать по дому с криками: "Мы богаты! Мы богаты!" — вспоминает удачливая американка. — Мы обе прыгали, кричали и радовались. Я раз пять попросила ее, чтобы она меня ущипнула».
Победительница планирует потратить денежный приз на открытие клининговой фирмы.
Ранее сообщалось об американце, который из-за своей забывчивости едва не лишился богатства в сотни тысяч долларов. Альберт Белк (Albert Belk) купил лотерейный билет, положил его на сиденье своего грузовика и забыл. О билете он вспомнил только спустя две недели, когда решил доехать до магазина.
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