Кем был самый известный аферист России

Наглость, авантюризм и несомненный талант артиста поражали его современников. Практически всю жизнь он выдавал себя за других людей, зарабатывая на этом неплохие деньги. Его история легла в основу «Ревизора» Николая Васильевича Гоголя , а сам он стал прототипом Хлестакова. Об одном из самых известных аферистов царской России рассказывает «Рамблер».

Его настоящее имя было Роман Медокс, сын театрального антрепренера, он удивлял своими авантюрами окружающих его людей на протяжении практически всей своей жизни. До 17 лет Роман жил вполне обычной жизнью (если не считать того, что был выгнан отцом из дома за распутство), поступил на военную службу и ничем особо примечательным отмечен не был.

Начало истории Медокса-авантюриста положил тот факт, что в 1812 году он умудрился потратить 2000 казенных денег. Это грозило обернуться катастрофическими последствиями, вплоть до лишения жизни: дворяне и за более мелкие проступки предпочитали, сохранив честь, пустить себе пулю в лоб. Но Роман оказался не из их числа. Он предпочел сбежать и попытаться заработать денег, чтобы вернуть их в казну. Порыв благой, но результат этого побега оказался весьма неожиданным. Возможно, даже для самого Медокса.

Роман сбегает на Кавказ, но жить под своим именем беглец, разумеется, не может. Он выправляет документы на имя Соковнина, поручика лейб-гвардии Конного полка и адъютанта министра полиции Александра Балашова . Кроме того, он изготовил инструкцию якобы от военного министра, согласно которой ему дозволялось проводить инспекции любых подразделений на Кавказе, а также подделывает подпись министра на письме с требованием выдать ему 10 000 рублей.

Эти манипуляции позволяют Медоксу безбедно жить на Кавказе, попутно собирая ополчение из горцев, чтобы отправиться на войну с Наполеоном. Таким образом Роман планировал заслужить себе прощение и потерянное уважение.

План, вероятно, мог бы сработать, но, увы, его настоящая фамилия и звание раскрывают. Медокса арестовывают и отправляют в Петербург, где заключают в Петропавловскую крепость, а позже переводят в Шлиссельбургскую крепость, где аферист в итоге провел 14 лет.

Освободили из крепости Медокса в 1827 и отправили в Вятку, где ему надлежало жить под надзором полиции, откуда спустя год Роман сбежал. Лишь несколько месяцев спустя его сумели отыскать на Кавказе, где он вновь жил по поддельным документам. Медоксу вновь удалось сбежать из-под конвоя, он сумел добраться до Одессы, где снова был арестован и сослан в Сибирь.

В Иркутске Роман сумел заслужить доверие бывшего декабриста Александра Муравьева и стал учителем в его семье. Сошелся он и с другими декабристами, которые были сосланы в этот город, а позже отправил в Петербург письмо с сообщением о том, что якобы в Иркутске декабристы создали тайное общество «Союз Великого Дела» и обсуждают заговор против императора.

Письмо наделало много шума. Мэдокса вывезли в Петербург, где проводилось расследование дела о заговоре. Когда же выяснилось, что авантюрист вновь всех обманул и его обвинения были совершенно беспочвенны, Романа приказали арестовать. Но аферисту вновь удалось сбежать.

Лишь спустя несколько месяцев Медокса удалось найти и заключить в Шлиссельбургскую крепость, где он провел 22 года, до самого конца царствования Николая I. Вышел на свободу Роман Медокс лишь в 1856 году. А через три года авантюрист скончался.