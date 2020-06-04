18-летние сиамские близнецы отказались от разделения

18-летние сиамские близнецы Люпита и Кармен Андраде родились соединенными друг с другом от грудной клетки до паха.

Несмотря на это, они не хотят быть разъединенными — операция, скорее всего, пройдет успешно, но тогда впереди их будут ждать годы восстановительной терапии. Недавно жизнерадостные девушки начали покорять ТВ и стали героинями своего первого телефильма — передачи «Две сестры, одно тело» на канале Channel 4. Достигшие совершеннолетия девушки доказали, что готовы не только к обычной самостоятельной жизни, но и к сложным задачам вроде вождения.

Врачи после рождения Люпиты и Кармен думали, что сестры проживут лишь несколько дней и поэтому не стали разделять их. Они остались вместе и привыкли к совместной жизни. Сейчас отец учит их водить: Люпита включает поворотники, а Кармен делает все остальное.

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"У меня правая нога, я немного выше, мы пытались дать водить и Люпите, подержать руль хотя бы раз, но ничего не получилось. Поэтому я вожу сама. Очень много проб и ошибок",

— говорит Кармен. Большую часть времени близнецы жизнерадостны, но в фильме есть и печальный момент — когда они делятся опытом жизни в качестве мигранта в США. В Америке они живут с двух лет, но очень боятся депортации. «Хуже быть мексиканцами в Америке, чем сиамскими близнецами, похоже», — сочувствуют сестрам Андраде зрители документалки.

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«Какая вдохновляющая пара — Кармен и Люпита!», «Для них нет невозможного, они говорят — мы можем!», «Удивительная и добрая история, невероятные девочки», — пишут о них в соцсетях.

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Люпита и Кармен — омфалопаги, то есть сросшиеся в районе грудной клетки сиамские близнецы. Такими рождаются 10% сиамских близнецов. У них два сердца, две пары рук, общая печень, мочевой пузырь и матка, которые функционируют нормально. Несмотря на жизнь, проведенную в одном теле, они очень разные: Кармен отличница и любительница яркого макияжа, а Люпита — скромница и тихоня. Сейчас они учатся в агротехнической школе и мечтают стать ветеринарами — а пока осваиваются в роли звезд ТВ и популярных блогерш.