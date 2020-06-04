Британец в картонной машине попал на видео 

На видео попал креативный британец, который придумал способ попасть в любимый фастфуд во время карантина. В Великобритании, как и в других странах, был введён режим самоизоляции, из-за которого закрылись кафе. Но автокафе продолжили работу, правда, заехать в них можно лишь на собственном авто. Мужчине, у которого машины нет, пришла в голову идея сделать транспорт из картона. На нём-то он и прибыл в автокафе.