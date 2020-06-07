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Священник, которого казнили за договор с дьяволом 

Полина Алферова 4 часа назад
Священник, которого казнили за договор с дьяволом
Фото: Wikipedia
Когда говорят об инквизиции, то представляют, прежде всего, церковников, которые преследуют деревенских знахарок, еретиков и вольнодумцев. Однако иногда жертвами системы становились и сами священники. «Рамблер» расскажет о самом известном «колдовском» деле Франции XVII века.
Урбен Грандье родился в 1590 году в семье королевского нотариуса. Он окончил колледж иезуитов Мадлен в Бордо. Благодаря протекции своего дяди, Урбен занял сразу две должности — приходского священника церкви Святого Петра и каноника церкви Святого Креста в Лудёне. Хотя два назначения вызвали некоторое недовольство местного церковного начальства, это позволило ему обеспечивать овдовевшую мать, братьев и сестер.
Грандье очень скоро снискал известность как один из самых образованных клириков своего времени. Ходили слухи и о его любовных победах. В 1629-1630 дочь королевского прокурора Луи Тринканта Филиппа родила мальчика, отцом которого называли Урбена Грандье.
Священник открыто критиковал действия всесильного кардинала Ришелье — например, он протестовал против сноса крепостных стен Лудёна, написал политическую сатиру в адрес кардинала. Грандье даже опубликовал книгу, осуждающую безбрачие священнослужителей, хотя и не считал себя протестантом.
Все это припомнили Урбену Грандье, когда на него пожаловались монахини-урсулинки. По заверениям наставницы монастыря Жанны де Анж, она сама и некоторые другие монахини стали жертвами одержимости дьяволом из-за того, что Грандье наслал на них порчу через заколдованный букет цветов. Существует правдоподобная версия, что Жанна действительно была влюблена в Грандье, но не нашла взаимности. Более того, Грандье отказался стать настоятелем монастыря урсулинок. Обвинения других монахинь современные исследователи трактуют как случай коллективной истерии.
Впрочем, первое расследование ничего не дало, и Грандье освободили. Дело прекратил лично архиепископ Бордо. Но сведения об одержимости монахинь дошли до судьи Жана де Лаубардемона, верного сторонника Ришелье, который сообщил об этом своему патрону.
Второе расследование велось с применением пыток к Грандье, в том числе и «испанского сапога». Также он присутствовал во время обряда экзорцизма — изгнания нечистого духа из монахинь, которые кричали, что священник их околдовал.
Урбен Грандье ни в чем не признался, но сторона обвинения предъявила договор с дьяволом — документ, якобы подписанный Грандье, с печатями Астарота и прочих демонов. Они обещали ему любовь женщин, уважение монархов, почести и прочие блага в течение 20 лет в обмен на его душу.
Суд приговорил священника к сожжению на костре. Приговор привели в исполнение 18 августа 1634 года. Современные историки уверены, что процесс был политическим, а от священника избавились по приказу кардинала Ришелье.
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