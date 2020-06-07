Как сложилась судьба преемницы Соньки Золотой Ручки 

Сонька Золотая ручка была не единственной знаменитой мошенницей Российской империи. Пока Сонька отбывала срок на Сахалине, у нее нашлась наследница — Ольга фон Штейн. О ней — в статье «Рамблера».

Ольга родилась в Стрельне в семье царскосельского ювелира Сегаловича. С детства она привыкла к роскошной жизни и знала толк в престижных драгоценностях. Но юная красавица мечтала о браке с дворянином. А аристократы не спешили предлагать руку и сердце мещанке. В конце концов она вышла замуж за друга своего отца профессора консерватории Альберта Цабеля, который был старше ее на 34 года. Супруги переехали в Петербург, где спустя 7 лет развелись. Муж не выдержал ее баснословных трат и множества молодых поклонников. Ольга не растерялась и вышла замуж за статского советника и генерала фон Штейна. Муж имел влиятельные знакомства, в том числе с градоначальником Петербурга генералом Клейгельсом и обер-прокурором Святейшего синода Победоносцевым.

Ольга занимала деньги у знакомых и не возвращала их под любым предлогом. Но жаловаться на генеральшу обманутые люди не решались, учитывая ее высокие связи. Кроме того, Ольга принимала крупные суммы от соискателей на различные должности, часто вообще выдуманные.

Например, Иван Свешников заплатил 45000 рублей за должность управляющего фиктивными золотыми приисками, которых у фон Штейнов не было и только после поездки в Сибирь узнал, что его обманули. Не брезговала Ольга и мелкими суммами.

Отставной фельдфебель Девятов отдал 4000 рублей за должность завхоза лазарета, которую, естественно, не получил. Он умолял вернуть деньги, но Ольга фон Штейн была непреклонна. Старик скончался от удара.

Мещанин Марков отправился в Вену, чтобы по заказу Ольги купить виллу, заплатив за должность управляющего 3000 рублей. На телеграммы Ольга не отвечала, Марков вернулся в Петербург на последние гроши и подал заявление на имя прокурора Крестовского.

Полученные средства Ольга тратила на драгоценности, муж ничего не знал о ее аферах. Но дело о выдуманном наследстве тетушки, под предлогом которого генеральша взяла взаймы крупные суммы у друзей, в итоге привело ее на скамью подсудимых.

Защищать мошенницу взялся адвокат Осип Яковлевич Пергамент. В итоге он помог ей бежать через Финляндию. Однако соучастие обернулось для него запретом на адвокатскую практику и вскоре он скончался при невыясненных обстоятельствах.

Ольга объявилась в Нью-Йорке, но по запросу из России ее экстрадировали. За время суда генерал фон Штейн умер, а Ольгу в выпустили после 16 месяцев заключения. Мошенница выходит замуж за барона Остен-Сакена и продолжает свои аферы. В итоге в 1916 году ее приговаривают к пяти годам тюремного заключения, но после Февральской революции выпускают по амнистии.

В мутные революционные годы аферистка зарабатывала тем, что в обмен на ценности и деньги обещала их владельцам переправить их за границу. Кроме того, она занималась обменом ценностей на еду — естественно, ее клиенты так и не получали ни продуктов, ни денег.

В итоге уже новая власть в 1920 году приговорила Ольгу к бессрочным исправительным работам. Мошенница вступила в связь с начальником Костромской колонии Кротовым. Он добился ее амнистии, пара переехала в Москву, где создала фиктивное коммерческое предприятие. Но при попытке угнать автомобиль Кротова убили. Ольга убедила следователей, что была лишь жертвой бывшего начальника колонии. Дальнейшие следы авантюристки теряются. По одной версии, она вернулась в северную столицу и умерла уже во время блокады Ленинграда. По другой, смогла уехать в Европу.