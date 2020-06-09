«Маме сделали аборт на 8-м месяце, но я выжила»

29 августа 1977 года девочка весом чуть более килограмма в проводах и трубках лежала в блоке для новорожденных. Но поблизости не было видно встревоженных родителей, которые бы держали малышку за руку, отчаянно желая, чтобы она выжила. Мать Мелиссы Оден (Melissa Ohden) покинула больницу в Айове, полагая, что ребенок умер в результате солевого аборта, который она сделала на восьмом месяце беременности.

Аборт оказался неудачным, но мать Мелиссы в течение 36 лет понятия не имела, что ребенок выжил. После того как Мелисса узнала о драматическом начале своей жизни, она провела почти два десятилетия, пытаясь найти ответы, и выяснила, что биологическая мать не хотела делать аборт. Мелисса также узнала, что своей жизнью она обязана медсестре, которая услышала слабый крик ребенка, выброшенного как медицинские отходы. В череде ужасных подробностей оказалось, что в тот день дежурила еще одна медсестра, которая поручила другим «оставить ребенка в комнате умирать». Поразительно, но эта медсестра была бабушкой малышки.

Узнав такое о своей жизни, другой человек бы стал озлобленным и жестоким. Но Мелисса, которую удочерила любящая семья, воссоединилась со своей биологической матерью в прошлом году и нашла силы простить.

«Я узнала, что, когда моей маме было 19, ее вынудила сделать аборт бабушка, которая работала медсестрой в больнице. Мама не знала, что я выжила. Прошло 30 лет, прежде чем она узнала правду. Это был длинный и болезненный путь от стыда и гнева к вере и прощению».

Борьба за жизнь

Врачи больницы Су-Сити в штате Айова подсчитали, что мать Мелиссы была на 31-й неделе беременности, когда ей сделали солевой аборт — метод, который уже не используется в США и Великобритании. Мелисса страдала желтухой, респираторными расстройствами и судорогами. Ожидалось, что, даже если она выживет, у нее будут проблемы со зрением, слухом и задержки в развитии. Три недели спустя девочку перевели в больницу в Айова-Сити. Медсестры, которые заботились о ребенке, дали ей одежду и пинетки. Одна из медсестер, Мэри, решила, что новорожденной нужно дать имя, и назвала ее Кэти Роуз. В возрасте трех месяцев малышка покинула больницу. Ее удочерили Линда и Рон Оден. Ранее пара удочерила девочку Тэмми на четыре года старше Мелиссы.

BigPicture.ru

В течение многих лет ее приемные родители и медсестра Мэри поддерживали связь, обменивались открытками, письмами и фотографиями. Когда Мелисса подросла, то стала сама общаться с Мэри.

«Наша дружба с Мэри длится уже несколько десятилетий. Это заставило меня почувствовать себя особенной, потому что медсестра ухаживала за мной, когда никто другой не стал это делать».

К пяти годам Мелисса догнала по развитию сверстников и была полностью здорова.

Эффект разорвавшейся бомбы

Родители никогда не скрывали от дочерей, что они приемные. «Как все обычные сестры, мы с Тэмми постоянно спорили. Во время одной из ссор, когда мне было 14, она выпалила: „По крайней мере, мои родители хотели меня!“»

«Я побежала к приемным родителям, и они рассказали мне, что я выжила после неудачного аборта. Они не хотели, чтобы я это знала. В тот вечер мой мир разрушился. Я была зла и испугана и чувствовала вину за то, что выжила».

Большую часть подростковых лет Мелисса провела с огромным эмоциональным грузом, у нее развилась булимия, и она пристрастилась к сексу и алкоголю.

«Я много пила, чтобы заглушить боль. Но родители не понимали, что я больна, потому что я тщательно это скрывала».

Поиск истины

Мелисса собралась с силами и уехала изучать политологию в Университет Южной Дакоты. Позже она узнала, что ее биологическая мать тоже была там. Удивительно, но и бабушка Мелиссы, та самая женщина, из-за которой мать девушки сделала аборт, работала профессором в университете, где училась Мелисса.

«В то время я не знала об этом. Но, оглядываясь назад, я удивляюсь, как мы не пересеклись».

В 19 лет желание узнать больше о прошлом просто съедало Мелиссу, и она начала искать биологических родителей. В документах об усыновлении было мало информации, и девушка переехала обратно в Су-Сити, чтобы быть ближе к архивным записям.

BigPicture.ru

Мелисса проводила время за чтением газет, телефонных книг и ежегодников в поисках кого-нибудь, кто был бы похож на ее биологическую мать. Мелисса даже разместила объявление в газете в поисках информации. Но все старания не увенчались успехом. Однако после долгих лет бесполезных поисков Мелисса наконец нашла ключ к разгадке.

«Я перелистывала университетский ежегодник и наткнулась на женщину, которая, как я думала, была моей бабушкой. На этом этапе я еще не знала, какую роль она сыграла в моей жизни».

Мелисса отправила ей письмо, но ответил дедушка.

«Он написал, что в то время мое рождение было нежеланным. Он также дал понять, что через них я не смогу найти свою мать, потому что они не поддерживают отношения. Было очевидно, что их отношения с матерью изменились после моего рождения».

Ответы на вопросы

Мелисса ненадолго оставила поиски. К тому времени она уже была замужем за Райаном. Сейчас у них две дочери, старшую Мелисса родила в той же больнице, где родилась сама.

Когда Мелиссе было 36, двоюродный брат ее биологической матери связался с ней. Он рассказал, что ее родители были студентами колледжа.

«Моя мать занималась спортом, и у нее был нерегулярный менструальный цикл, поэтому она не понимала, что беременна мной. Мне сказали, что она не хотела делать аборт, но мои бабушка и дедушка не одобряли ее отношения с отцом. Для меня это было шоком, я столько лет думала, что моя мать не хотела меня. Я переживала, что моей матери пришлось пройти через это. Я узнала, что ее сестра приходила в больницу и пыталась вытащить мать оттуда, но персонал сказал, что было уже слишком поздно».

Мелисса задавалась вопросом, как можно было ее удочерить без согласия матери, и пришла к выводу, что подпись просто подделали.

Воссоединение

Наконец, после 17 лет поисков, двоюродный брат матери помог Мелиссе с ней связаться.

«Я даже не могу вспомнить, кто первый написал. Но помню, что мы обе были потрясены. Моя мать не подозревала, что я жива. Мы общались три года, прежде чем встретиться. Думаю, мы обе боялись отказа. Тогда я собралась с силами и предложила увидеться. Она с восторгом согласилась. Когда в мае прошлого года мы встретились, сначала я хотела сбежать. Это было страшно. Мы обнялись и заплакали. Она испытывает чувство огромной вины, но я сказала ей, что не виню ее ни в чем. Я прощаю и моего отца, и мою бабушку».

Мелисса узнала, что ее бабушка скончалась несколько лет назад. Также она выяснила, что у нее есть две сводные сестры. С одной из них Мелисса уже виделась, с другой планирует встретиться в ближайшее время. С матерью она виделась несколько раз и поддерживает с ней постоянный контакт.

BigPicture.ru

Мелисса выпустила книгу о своей жизни и основала сообщество выживших после аборта, чтобы поддержать тех, кто оказался в таком же положении.