Мужчина узнал о родстве с королями и зазнался 

Девушка рассказала, что ее возлюбленный узнал о своем королевском происхождении и изменился. Она опубликовала пост на Reddit.

Мужчине на день рождения подарили генеалогический тест, и с тех пор, как он его сделал, ему начали писать люди о том, что у них есть общий родственник, связанный с королевской семьей.

Мужчина так обрадовался этой новости, что опубликовал пост на Facebook и рассказал об этом всем своим знакомым. Он бросил работу, заявив, что не для него трудиться пять дней в неделю по девять часов.

Девушка пожаловалась, что изменились и их отношения. По ее словам, он перестал целовать ее при людях и дотрагиваться до нее при семье. Мужчина попросил ее сделать такой же тест, но она отказалась. Тогда он начал шутить, что она просто боится того, что не ровня его королевским краям.

"До этого у нас были очень хорошие отношения, и никогда не было проблем с общением. Я не могу понять, что происходит у него в голове и обращаюсь за советом", — пояснила девушка.

Пользователи быстро отреагировали на ее пост. Один из них написал, что у многих британцев есть королевские корни. Он также добавил, что в его крови не так много "голубой крови", иначе бы он знал о своем происхождении до ДНК-текста.

Другой пользователь предложил девушке купить себе титул в Сети за 20 фунтов (1,7 тысячи рублей). Так, она смогла бы сказать, что его отдаленные королевские корни ей не ровня.