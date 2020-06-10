Семь фактов о муже королевы Елизаветы II

У принца Филиппа яркая и насыщенная жизнь. Кажется, про него много, что известно, однако мы собрали факты, о которых не так часто пишут в прессе.
Немножко русский
Оказывается, принц Филипп имеет русские корни. Бабушка по отцу относилась к роду Романовых — Ольга Константиновна Романова. Также она являлась внучкой Николая I. А мать герцога — принцесса Алиса является племянницей императрице Александре Фёдоровне и троюродной сестрой Николаю II.
Побег из Греции
После того, как отца принца Филиппа арестовали маленького наследника вывезли контрабандой из родной страны — Греции. Еще его перевозили на корабле, который принадлежал Королевскому флоту Великобритании. Все эти действия совершались по приказу Георга V.
Дружба с детства
Со своей женой королевой Елизаветой, принц Филипп был знаком с самого детства. Они встретились в 1934 году. Королеве было всего 8 лет, а принцу Филиппу 13. И только спустя 5 лет они встретились снова.
Бедность — не порок
До бракосочетания с Елизаветой II принц был очень беден. На его счету было чуть больше 10 пенсов.
Все ради любви
При рождении Филипп был крещен в православии. Но для того, чтобы связать себя узами брака с любимой женщиной, он принял другую веру— англиканство.
За и против
Несмотря на то, что герцог имеет русские корни, Россию он не особо любит. Филипп считает, что эта страна «перебила половину его семьи». Однако несколько раз он всё-таки наносил визит в нашу страну.
В силу возраста
Принц Филипп очень активный человек. Он самостоятельно водил машину вплоть до 97 лет. Однако после аварии, где он столкнулся с другим автомобилем, решил больше не садиться за руль. Фото: Инстаграм.