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Семь фактов о муже королевы Елизаветы II, которые никто не знает 

New Magazine и ещё 8 2 часа назад
Семь фактов о муже королевы Елизаветы II
Фото: New Magazine
У принца Филиппа яркая и насыщенная жизнь. Кажется, про него много, что известно, однако мы собрали факты, о которых не так часто пишут в прессе.

Немножко русский

Оказывается, принц Филипп имеет русские корни. Бабушка по отцу относилась к роду Романовых — Ольга Константиновна Романова. Также она являлась внучкой Николая I. А мать герцога — принцесса Алиса является племянницей императрице Александре Фёдоровне и троюродной сестрой Николаю II.

Побег из Греции

После того, как отца принца Филиппа арестовали маленького наследника вывезли контрабандой из родной страны — Греции. Еще его перевозили на корабле, который принадлежал Королевскому флоту Великобритании. Все эти действия совершались по приказу Георга V.

Дружба с детства

Со своей женой королевой Елизаветой, принц Филипп был знаком с самого детства. Они встретились в 1934 году. Королеве было всего 8 лет, а принцу Филиппу 13. И только спустя 5 лет они встретились снова.

Бедность — не порок

До бракосочетания с Елизаветой II принц был очень беден. На его счету было чуть больше 10 пенсов.

Все ради любви

При рождении Филипп был крещен в православии. Но для того, чтобы связать себя узами брака с любимой женщиной, он принял другую веру— англиканство.

За и против

Несмотря на то, что герцог имеет русские корни, Россию он не особо любит. Филипп считает, что эта страна «перебила половину его семьи». Однако несколько раз он всё-таки наносил визит в нашу страну.

В силу возраста

Принц Филипп очень активный человек. Он самостоятельно водил машину вплоть до 97 лет. Однако после аварии, где он столкнулся с другим автомобилем, решил больше не садиться за руль. Фото: Инстаграм.
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Комментарии
Люди , Другое , Елизавета II , Ольга Романова , Николай II
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