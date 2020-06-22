Как Брежнева сошлась с цыганским бароном

Они не должны были встретиться: он — сын цыганского барона, она — дочь Генерального секретаря СССР. Но у судьбы на каждого свои планы, и каждому известно, что поначалу осыпав кого-то всевозможными благами, затем она может так же легко всех этих радостей лишить. О самом странном мезальянсе СССР рассказывает «Рамблер».

О судьбе Галины Брежневой, дочери Генерального секретаря СССР Леонида Брежнева известно многое. А вот об одном из ее фаворитов, актере Борисе Буряце знают не все. Откровенно говоря, вряд ли его имя стало бы известно за пределами определенных кругов, если бы на Галина. Но обо всем по порядку.

Борис Буряце был сыном цыганского барона, в таборе мальчик жил до семи лет. В семнадцать Борис, решивший стать актером, поступил в ГИТИС, а по окончании вуза служил в театре «Ромэн», а затем в Московском театре оперетты. Звезд с неба Буряце не хватал, но случилось так, что в его жизнь вошла Галина Брежнева.

Галина увидела Бориса на сцене «Ромэна» и пропала. Жгучий брюнет покорил сердце дочери Генсека с первого взгляда.

Открытые источники

Брежневу не смущало то, что она была замужем, а Буряце был моложе ее на 17 лет. Галина начала принимать живое участие в жизни возлюбленного. Милые подарки, иностранный автомобиль, квартира в центре Москвы… Но главное, что сделала для Бориса Брежнева — сумела поспособствовать его карьере. Благодаря ее стараниям, Буряце оказался в труппе Большого театра, правда, солистом он сразу не стал, но с самого первого дня имел в театре персональную гримерку и личную охрану.

Все это, разумеется, льстило Борису, но при том, что он был буквально осыпан милостями от Брежневой, ходили слухи, что у артиста связи в криминальных кругах. Поймать Буряце «за руку» долгое время не могли, были лишь косвенные улики его участия в кражах и мошенничестве. Но однажды судьба отвернулась от Бориса.

В Москве злоумышленники ограбили квартиру Ирины Бугримовой, известной дрессировщицы, у которой была одна из лучших в мире коллекций драгоценностей. Правоохранительным органам удалось часть из них обнаружить, поймав человека, пытавшегося вывезти сокровища за границу. Он быстро «сдал» своих подельников, а те в свою очередь сообщили, что на квартиру дрессировщицы их навел Борис Буряце, получив за это огромные деньги.

Буряце арестовали, а затем и обвинили в организации преступления и спекуляции. Брежнева, по обыкновению, попыталась помочь Борису, но, увы, ее попытки успехом не увенчались. Буряце вынесли приговор — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно некоторым данным, Борис отсидел положенный срок, а через год после освобождения скончался от приступа аппендицита. Другая версия гласит, что он ушел из жизни в тюремной больнице. Третьи утверждают, что Буряце после выхода на свободу прожил тихую и долгую жизнь. Есть даже люди, уверенные в том, что Бориса устранили по приказу КГБ. Достоверно неизвестно, что же на самом деле произошло с любовником Галины Брежневой после ареста, но о нем ничего примечательного никто больше не слышал.