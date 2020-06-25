Анастасия переехала в США, когда ей было всего 15 лет. Тогда она практически не говорила на английском и была уверена, что в новой стране ее жизнь будет похожа на диснеевский фильм о подростках. Сегодня девушка в совершенстве владеет языком, учится в университете и мечтает построить карьеру в сфере fashion-маркетинга. В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни за океаном.

Заманчивое предложение

У меня никогда не было в планах переезжать в Соединенные Штаты, я даже не мечтала об этом. Я всегда думала, что окончу школу, получу аттестат, поступлю в МГУ и буду жить где-то в центре Москвы. Таков был мой план, и в нем никогда не было переезда за океан — мне это казалось чем-то недосягаемым.

В конце девятого класса, когда я готовилась к сдаче ОГЭ, мои родители возвращались с дачи и подвозили сына друзей нашей семьи до дома. По дороге он рассказал им, как прожил год в США и как сильно ему там понравилось. Вернувшись домой, мои впечатлительные родители сказали, что хотят дать мне возможность учиться в США.

Я тогда еще была совсем ребенком, мне было 15 лет, поэтому такая идея меня испугала, и я сразу отвергла ее. Какая Америка?

В Москве — все мои друзья, я никогда в жизни не переезжала, ни разу не меняла школу, к тому же я совершенно не знаю язык. На тот момент по этому предмету у меня была слабая тройка в школе, уровень языка был практически на нуле

Я долго думала о предложении родителей, не могла принять это решение самостоятельно и решила посоветоваться с лучшей подругой. Она, ни секунды не сомневаясь, сказала мне, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни, и я должна им воспользоваться.

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В моей голове был четкий план: я уеду в США на год, окончу там десятый класс, вернусь в Россию, сдам ЕГЭ, потом окончу двенадцатый класс в Штатах, приеду обратно домой и поступлю в МГУ.

Ожидания и реальность

Мы с мамой потратили много времени, прежде чем нашли подходящую школу в США. После подачи документов мне прислали приглашение на обучение для оформления студенческой визы. Впереди оставалось собеседование в посольстве США, которого я очень боялась, так как практически не знала языка. Однако все прошло успешно, и я получила долгожданную визу. У меня оставалось два месяца до вылета. Теперь все стало реальным. Я была в ужасе.

До этого я летала в США уже два раза. Я всегда идеализировала эту страну, потому что приезжала туда туристом и не сталкивалась с реальной жизнью. Я видела пальмы, идеальные магазинчики из фильмов, представляла знаменитые школьные шкафчики, думала, что в американских школах нет формы.

Я всерьез представляла, что после переезда моя жизнь превратится в романтическую комедию: я влюблюсь в красивого мальчика, буду классно одеваться, и все будет, как в диснеевских фильмах про подростков. Однако реальность оказалась совсем другой

Мне было 15, я летела в страну, где не знала никого, да еще и почти не разговаривала на английском. Я поступила в небольшую частную школу-пансион и в разговоре с одноклассниками могла назвать свое имя, сказать, что я из России, и спросить, где находится туалет, поэтому я тараторила в надежде, что в этом словесном потоке никто не заметит моих грамматических ошибок.

В первую неделю пребывания в США я испытала настоящий культурный шок. Впервые я была так далеко от привычной жизни. Поначалу я даже ничего не ела, мне абсолютно не нравилась местная еда: все очень жирное, углеводное, ненатуральное. Я питалась одними яблоками и овощными салатами и очень сильно похудела.

Из-за славянской внешности на меня постоянно оглядывались в коридорах школы, на фоне сверстников я выделялась высоким ростом и худощавым телосложением. Меня все сторонились, поэтому в первое время мне было трудно завести хотя бы какие-то знакомства. Однако вскоре люди все больше проявляли ко мне интерес, я была для них некой экзотикой.

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Путин и водка

Всем было интересно узнать про Россию. Знали бы вы, сколько у американцев разных стереотипов о нас! Половина серьезно считает, что у нас по улицам ходят медведи, вторая половина уверена, что мы пьем водку на завтрак, обед и ужин и что мы все безумно злые и угрюмые. Они думают, что все мы лично знакомы с Путиным. Вообще, для них водка и Путин — две самые интересные темы. Необычными мне показались также расспросы о том, люблю ли я картошку.

Людям здесь действительно очень интересно послушать про Россию из первых уст, в местных медиа нечасто встретишь материалы о жизни у нас в стране

Менталитет у русских и американцев очень разный. Это вызвало у меня много трудностей. То, что казалось мне привычным, для моих знакомых было странным и неприемлемым. Даже четыре года спустя я все еще сталкиваюсь с этим, хотя за это время много чему научилась и изменила многие привычки.

Первое, что сразу бросается в глаза: у людей здесь совершенно иное видение дружбы. Даже если американцы, с которыми ты здесь знакомишься, улыбаются тебе и кажутся дружелюбными и общительными, это совсем не значит, что они хотят с тобой общаться и поддерживать какие-либо связи. Для меня это до сих пор странно, ведь я много лет общаюсь со своими русскими друзьями, с которыми познакомилась еще в первом классе.

Здесь же твой круг общения постоянно меняется, у тебя нет лучших друзей. Когда ты выпускаешься из школы и поступаешь в университет, все старые школьные знакомства и контакты обрываются, и ты вынужден искать новый круг общения. Есть много американцев, которые находят настоящих друзей лишь после окончания университета. Согласитесь, у нас в России все иначе.

Самодостаточность и мода

Еще одно принципиальное различие двух стран в том, что в США абсолютно все подростки работают: в фастфудах, в кинотеатрах, в клининговых сервисах. Это позволяет им полностью обеспечивать себя. Многие откладывают заработанные деньги, в 18 лет уезжают из родительского дома и начинают самостоятельную жизнь.

Мне за четыре года не удалось испытать это на себе, так как у меня студенческая виза, и легально работать в Штатах я не могу. Кроме того, все подростки водят автомобиль. На 16-летие родители многим дарят машины, и это считается нормой.

Многие считают, что американцы не снимают уличную обувь дома. Отчасти это правда, однако подавляющее большинство местных жителей, я бы даже сказала, 99,9 процента, все же оставляют обувь у порога. Еще один стереотип: американцев абсолютно не волнует, во что они одеваются и как выглядят. Исходя из своего опыта могу сказать, что такая особенность действительно есть.

Люди здесь проще относятся к своему внешнему виду: ходят в трениках, в огромных футболках, каких-то лосинах. Грубо говоря, они по городу ходят так, как в России одеваются на даче

С медициной в США ситуация сложная. Без страховки здесь никуда, все услуги платные, однако за счет этого уровень услуг очень высокий. Однажды на первом курсе мы с подругой снимали видео для TikTok, я споткнулась и ударилась головой о бетон. Мы срочно поехали в больницу, меня приняли, все было в порядке, моя страховка покрывала расходы, однако по непонятной причине меня до сих пор просят доплатить 500 долларов (около 35 тысяч рублей) за прием.

Еще одна проблема — это то, что здесь без рецепта врача невозможно купить в аптеке практически ничего. Разве что лекарство от простуды.

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Планы

Я не заглядываю далеко в будущее. У меня, конечно, есть планы и мечты, но не на десять лет вперед. Сейчас я изучаю в университете бизнес-маркетинг, и мне очень нравится эта программа. По окончании обучения я планирую найти работу в сфере fashion-маркетинга. Я считаю, что в США эта индустрия намного более развита, чем в России, и именно в этой стране я смогу построить ту карьеру, которую хочу. Я люблю США и благодарна судьбе за те возможности для развития, которые передо мной здесь открываются.

Я безумно скучаю по России, летаю домой каждый Новый год, в рождественские каникулы и летом. Сейчас из-за пандемии коронавируса я вынуждена отложить летнюю поездку в Россию. Для меня это очень необычно и грустно.

За последние четыре года я поняла, что в жизни меня окружают очень хорошие люди. Мне повезло найти своих людей в обеих странах. Через тысячи километров и часовые пояса я поддерживаю связь со своими русскими друзьями и родственниками. Мы все еще вместе и преодолеваем все трудности сообща. Но и ради своих американских знакомых я готова лететь через всю страну. Пока я не знаю, что будет дальше, но расстояние и время показали мне, что мои люди всегда будут со мной и в моем сердце.