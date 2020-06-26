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Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Дочь Майкла Джексона поделилась его архивными фото
Фото: Lenta.ru
Дочь американского поп-певца Майкла Джексона Пэрис поделилась архивными фото певца в своем Instagram-аккаунте.
@parisjackson
На нескольких снимках актер кривляется, высовывая язык и смотря на кончик своего носа. На одном из кадров он целует свою дочь в губы.
«Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство»,
— написала Пэрис Джексон.
@parisjackson
Ее пост был опубликован 25 июня — в день годовщины смерти отца.
В прошлом году Пэрис Джексон попыталась покончить с собой. Утверждалось, что ричиной случившегося мог стать выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. 22-летняя Пэрис твердо отстаивает позицию о невиновности отца.
@parisjackson
Четырехчасовой фильм «Покидая Неверленд», премьера которого состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны поп-исполнителя.
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Люди , Другое , Майкл Джексон , Пэрис Джексон
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