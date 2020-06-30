Чем русские женщины шокируют европейцев

Русская женщина в 22-23 года получает высшее образование, а к 25-26 при желании успевает закончить аспирантуру. Причём это образование не номинальное. Российские ВУЗы лидируют по качеству образования, а западные — по отсутствию низких оценок и толерантности: на выходе получаем в корне разный результат. В Гаагском университете преподаёт русская женщина Анастасия. Она в 22 года вышла замуж за голландца, родила ребёнка и стала преподавать английский. Для голландцев. Которые были раза в полтора старше её.

У русской женщины к 30 годам уже может быть один, а то и два ребёнка. Жителей Запада это шокирует. В большинстве стран Европы и в США в этом возрасте нередко ещё учатся, а семью создают годам к 40 или позже. Встречаются 50-летние первородящие, а молодую русскую маму начинают исподволь расспрашивать: «У вас трудно купить контрацепцию?» «Вы с мужем очень религиозные?» «А может быть, ты из неблагополучной семьи?»

Практичность и находчивость

Русские женщины умеют готовить, не будучи профессиональными поварами. У них в доме всегда есть запасы еды. Каждая знает несколько бабушкиных рецептов. Мало того: русские женщины делают консервы на зиму. В Европе квартиры часто строят без кухни: чтобы разогреть пиццу, достаточно микроволновки. Готовить самостоятельно там считается не творческим процессом, а признаком бедности. Например, во Франции женщины сейчас жалуются в блогах, что приходится самим готовить, потому что кризис заставляет экономить на ресторанах.

Русские женщины умеют пользоваться дарами природы. Они собирают в лесу грибы и ягоды. Они знают, какие из них можно есть, а какие нельзя. Они даже знают, какие из съедобных ещё и вкусные. Если русская женщина попадает в норвежскую тундру, где подосиновиков как грязи, она немедленно наберёт целый мешок. К ужасу местных жителей, которые будут бежать следом и кричать, что это яд.

Лесные ягоды европейцы также никогда не собирают, покупая их в магазине. Для русской женщины малина, черника, земляника — это лакомство, которое обладает ещё тем достоинством, что его можно есть в любом количестве. Что она радостно и сделает. А присутствующие при этом европейцы решат, что она голодная.

В тропической глуши, если поблизости от отеля произрастает дикая кокосовая роща, русская женщина её найдёт и будет собирать огромные неочищенные орехи, торжествующе неся их по территории под изумлёнными взглядами туристов из Европы, которые сломают мозг над вопросом, где она их добыла и что собирается с ними делать.

Русская женщина может набрать воды в роднике, вместо того, чтобы добраться до магазина и купить бутилированную воду.

Русские женщины пользуются загородным участком, не только для того, чтобы выращивать там газон. Хотя и это сейчас вошло в моду. Русские выращивают ЕДУ! Во многих странах Запада это не принято, а в некоторых даже запрещено. Это результат деятельности профсоюзов, которые считаю, что таким образом огородники наносят ущерб фермерам.

Находчивость

Русская женщина не теряется в нештатной обстановке. В случае форс-мажора любой житель Запада начнёт лихорадочно искать в своей памяти инструкции, что делать в этом конкретном случае. Если не найдёт — всё: человек потерян для общества. Русская женщина сама определит степень риска и самостоятельно приступит к поискам выхода из ситуации.

Землетрясение в Непале 2015 года совпало с пиком туристического сезона. В это время там находились москвички Кира и Света. Они сумели самостоятельно выбраться пешком из удалённого горного района, им на это потребовалось четыре дня. В то время как более 4000 европейцев собралось в посёлке из 30 домов в ожидании, когда починят местную взлётную полосу. Взлётку чинили неделю, а людей вывозили ещё дольше.

Русская мать

Русская мама — существо фанатичное. Она страшно гордится своим ребёнком и не всегда понимает, что для посторонних он может быть неинтересен. Есть народы вроде итальянцев, любящие в принципе всех детей. Но для матери из России другие дети — только фон для своего отпрыска. Поэтому русские малыши могут шокировать чопорных европейцев своим шумным поведением. Зато это действительно любимые дети, и благодаря этому развиваются быстрее детей западных стран.

Русская мама старается развивать своего малыша с совсем пелёночного возраста. Жена известного футболиста, не знающая детских стихов, поразила блогосферу, потому что оказалась исключением. А в такой стране, как Британия, с детьми не нянчатся: один памперс на весь день — и всё развитие, и так до школы. В результате все малыши, посещающие интернациональные детские сады, начинают говорить по-русски: ведь русский ребёнок оказывается единственным, владеющим речью, и учит всю группу. В России дошкольное развитие считается крайне важным. Малышей учат музыке, языкам, шахматам, отдают в спортивные секции, палеонтологические кружки…

Русские мамы могут где-то экономить на детях. Но их дети не ходят летом по городу босиком. А в Дании и Нидерландах это нормальная практика: зачем тратиться на обувь, если ребёнок скоро из неё вырастет?

Русская на курорте

Русская женщина на курорте — отдельный подвид. Она шокирует тем, что является ходячей выставкой дорогих брендов. Причём юбка может быть Yves Saint-Lourent, а кофточка — Armani. Оригинал или подделка — зависит от уровня курорта. Русская может выйти на завтрак в вечернем макияже и в высоченных туфлях от Labutin. Это не значит, что перед вами девица определённого поведения, просто она придумала сценарий, в котором отвела себе роль первой красавицы отеля. Зато русские женщины чаще всего неплохо плавают, поэтому купаются в море, а у бассейна только увеличивают охват «восхищённой аудитории».

М. Ю. Лермонтов писал, что в России точёный носик встречается реже изящной ножки. Придирался! С внешними данными у русских всё довольно неплохо, особенно по сравнению с костлявыми, краснолицыми и мужеподобными жительницами Западной Европы.