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Вьетнамец 41 год спасался в джунглях от войны 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Вьетнамец 41 год прожил в джунглях
Фото: BigPikcha.ru
Хо Ван Ланг и его отец Хо Ван Тхань провели 41 год в джунглях Вьетнама, спасаясь от войны. Когда-то у Хо Ван Тханя была обычная жизнь и счастливая семья — как раз во время Вьетнамской войны. В один день он потерял все — упавшие на его деревню и взорвавшиеся бомбы убили его жену и двоих сыновей. Мужчина был так испуган и оглушен горем, что схватил двухлетнего сына и убежал в джунгли.
Отец и сын выживали в джунглях не один десяток лет, полностью порвав с цивилизацией. Они питались фруктами и маниокой, выращивали кукурузу. Одежду делали из древесной коры, а жили в лесной хижине, поднятой на 5 метров над землей. В 2013 году на «тарзанов» наткнулись охотники. Они оповестили местные власти, и за отцом и сыном пришли. Хо Ван Тхань был уже в возрасте и болен, поэтому их забрали и поселили в близлежащей деревне, где они начали новую жизнь, пытаясь адаптироваться после леса.
Хо Ван Ланг вместе с фотографом Альваро Сересо совершил эмоциональное путешествие в место, бывшее ему родным домом целых 40 лет.
Фотограф написал в блоге:
«Я знал, что Хо Ван Ланг всегда радовался одной только мысли вернуться в место, где он провел всю свою жизнь. Поэтому я предложил сходить туда с ним и переводчиком».
«На следующее утро Ланг ни секунды не сомневался, и мы отправились в путь. После целого дня блуждания по джунглям мы наконец прибыли к старой хижине. Ланг целый час молча смотрел на жилище».
Последние три года Ланг носил современную одежду, но в день путешествия он снял ее и надел более привычную для себя.
Фотограф Альваро рассказал:
«Я провел пять незабываемых дней бок о бок с этим чудесным человеком, понемногу завоевывая его доверие. Довольно быстро я понял, что он словно ребенок, любит смеяться и играть».
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