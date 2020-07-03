Вьетнамец 41 год прожил в джунглях

Хо Ван Ланг и его отец Хо Ван Тхань провели 41 год в джунглях Вьетнама, спасаясь от войны. Когда-то у Хо Ван Тханя была обычная жизнь и счастливая семья — как раз во время Вьетнамской войны. В один день он потерял все — упавшие на его деревню и взорвавшиеся бомбы убили его жену и двоих сыновей. Мужчина был так испуган и оглушен горем, что схватил двухлетнего сына и убежал в джунгли.

Отец и сын выживали в джунглях не один десяток лет, полностью порвав с цивилизацией. Они питались фруктами и маниокой, выращивали кукурузу. Одежду делали из древесной коры, а жили в лесной хижине, поднятой на 5 метров над землей. В 2013 году на «тарзанов» наткнулись охотники. Они оповестили местные власти, и за отцом и сыном пришли. Хо Ван Тхань был уже в возрасте и болен, поэтому их забрали и поселили в близлежащей деревне, где они начали новую жизнь, пытаясь адаптироваться после леса.

Хо Ван Ланг вместе с фотографом Альваро Сересо совершил эмоциональное путешествие в место, бывшее ему родным домом целых 40 лет.

Фотограф написал в блоге:

«Я знал, что Хо Ван Ланг всегда радовался одной только мысли вернуться в место, где он провел всю свою жизнь. Поэтому я предложил сходить туда с ним и переводчиком».

«На следующее утро Ланг ни секунды не сомневался, и мы отправились в путь. После целого дня блуждания по джунглям мы наконец прибыли к старой хижине. Ланг целый час молча смотрел на жилище».

Последние три года Ланг носил современную одежду, но в день путешествия он снял ее и надел более привычную для себя.

Фотограф Альваро рассказал: