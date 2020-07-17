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Георгий Маленков: что стало с «вождём» СССР после его смещения 

Русская семерка 42 минуты назад
Что стало с «вождем» СССР после его смещения
Фото: wikipedia.org
История жизни Георгия Максимилиановича Маленкова, официального преемника И. В. Сталина на посту руководителя страны, полна тайн и противоречий. В сталинские годы он счастливо избежал репрессий, а впоследствии стал фактически вторым человеком в стране. После смерти вождя Г. М. Маленков ненадолго возглавил правительство, получив должность Председателя Совета Министров СССР. Но в 1962 году по причине политических интриг был смещен со всех руководящих постов и исключен из партии. Однако самое удивительное, что в последние годы жизни Маленков стал единственным среди высших партийных руководителей страны, кто обратился к православной вере.

Несостоявшаяся оттепель

Взлетом своей карьеры Георгий Максимилианович Маленков обязан лично И. В. Сталину, приблизившему к себе молодого талантливого аппаратчика. Это вдвойне неожиданно, учитывая, что Маленков не был проверенным большевиком и имел дворянское происхождение. Тем не менее именно его И. В. Сталин видел своим единственным преемником. Аналогичного мнения придерживался и близкий друг Г. М. Маленкова, министр МВД Л. П. Берия. Однако после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина группа партийных и военных функционеров во главе с Н. С. Хрущевым достаточно быстро отстранила Георгия Максимилиановича от власти. При этом сегодня остается практически неизвестным тот факт, что первая инициатива по разоблачению культа личности Сталина принадлежит вовсе не Хрущеву, а Маленкову. Именно он на заседании Президиума ЦК КПСС, вскоре после смерти И. В. Сталина, решительно заявил о необходимости «прекратить политику культа личности и перейти к коллективному руководству страной».
Перейдя от слов к делу, Маленков во многом улучшил жизнь простых людей, а также начал активную борьбу с привилегиями в партийном аппарате. Георгий Максимилианович вдвое уменьшил сумму выдаваемых в конвертах дополнительных выплат для крупных чиновников. Поэтому не удивительно, что, несмотря на любовь народа, в 1950-х годах даже сочинившего частушку: «Пришел товарищ Маленков, дал и хлеба, и блинков», соратники по партии сделали все возможное, чтобы отстранить Маленкова от власти. Тем не менее несостоявшийся "наследник" Сталина чудесным образом избежал репрессий и сумел пережить всех своих недругов. На его глазах прошла вся жизнь Советского Союза, государства, которое он так и не смог возглавить. Пятнадцатилетним подростком Маленков встретил революцию 1917 года и только три года не дожил до крушения СССР в 1991 году.

Искупление молитвой

После того как в 1957 году Маленкова сняли со всех должностей, бывший партийный функционер поселился в выделенной ему государством двухкомнатной квартире. А спустя 10 лет перебрался на собственную дачу в поселок Кратово (направление — Казанская железная дорога). Именно в это время, изрядно похудевшего преемника Сталина, прихожане с удивлением все чаще стали встречать в деревенской православной церкви. В печати неоднократно появлялась информация, что Георгия Максимилиановича видели даже чтецом в различных небольших храмах на окраине Москвы. Очевидно, достигнув преклонного возраста, Маленков решил вернуться к православной вере, для искоренения которой в молодые годы приложил немало усилий. Молить Бога Маленкову было о чем. За события, происходившие в 1930-е — 1950-е годы в стране, во многом он нес персональную ответственность, поскольку отвечал за подбор кадров на руководящие посты во время правления И. В. Сталина. Кроме того, в разоблачении и аресте участников «Ленинградского дела» Маленков принимал личное участие, выезжая в Ленинград во главе специальной группы сотрудников МГБ. Нам не дано знать, сумел ли Георгий Максимилианович вымолить у Всевышнего себе прощение, но он, по крайней мере, попытался это сделать в отличие от своих товарищей по организации массового террора в конце 1930-х годов в СССР.
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Люди , Жизнь после смерти , Георгий Маленков , РПЦ , МВД , КПСС
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