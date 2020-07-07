Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Гарри публично напомнил 38-летней Меган Маркл о возрасте 

WMJ.ru и ещё 15 2 часа назад
Принц Гарри публично напомнил Меган Маркл о возрасте
Фото: WMJ.ru
Конфуз произошел во время деловой видеоконференции, в которой участвовала пара. Меган не удержалась и одернула супруга.
Недавняя неосторожность принца Гарри поставила Меган Маркл в неудобное положение. Во время видеовстречи с сотрудниками благотворительного фонда из государств Британского содружества, принц попытался вдохновить собеседников. Получилось неловко.
"Вам, молодым дальше строить мир. А я чувствую, что старею… Правда, ведь мне уже 35 лет", — заключил герцог Сассекский, забыв о сидящей рядом 39-летней супруге.
Впрочем, Меган тут же вмешалась в его монолог со словами, что 35 лет — вовсе не старость. Она попыталась сгладить неприятный эффект, добавив, что старостью такой возраст можно назвать разве что по отношению к их собеседникам, большинству из которых нет и 20 лет.
Отношения Меган и Гарри проходят настоящую проверку на прочность. В мае прошлого года у них родился первенец Арчи, а спустя полгода Меган с сыном уехала в Канаду. С апреля пара отказалась от привилегий и обязанностей представителей королевской семьи Виндзоров и пытается стать финансово независимой. Получается пока не очень.
Кроме того периодически появляются публикации о ссорах Маркл с Кейт Миддлтон, а также о подозрениях насчет измены супруга с певицей Адель. Тем не менее, на публике Меган вынлядит счастливой. Кроме того появились слухи, что она ждет второго ребенка.
Видео дня. Грязные секреты Османской империи
WMJ.ru: последние новости
Афина или Гера? Какая ты богиня по знаку Зодиака Афина или Гера? Какая ты богиня по знаку Зодиака Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли обнародовала лица их подросших детей Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли обнародовала лица их подросших детей Латекс, тюремные оковы и песня с надрывом: пышнотелые Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип Латекс, тюремные оковы и песня с надрывом: пышнотелые Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип
Комментарии
Люди , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Адель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против кого и как воевали бандеровцы
Против кого и как воевали бандеровцы
Что мог император России купить на свою зарплату
Что мог император России купить на свою зарплату
Почему миллионерша 25 лет не выходила из отеля
Почему миллионерша 25 лет не выходила из отеля
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Как жили пленные немцы в СССР
23:45
Как жили пленные немцы в СССР
Истории
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
13:54
Угон самолета, который 40 лет оставался загадкой
Истории Люди
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
00:51
Медведь припугнул туристку захотевшую селфи с ним
Безумный мир
Кот ошалел от голоса хозяина
00:11
Кот ошалел от голоса хозяина
Безумный мир
Когда создадут машину времени
11:00
Когда создадут машину времени
Безумный мир
Грязные секреты Османской империи
10:21
Грязные секреты Османской империи
Истории
На видео показали марсианский кратер Королев
00:50
На видео показали марсианский кратер Королев
Места Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение