Раскрыт секрет идеального тела «лысого из Brazzers» 

Американский порноактер Джонни Синс (Johnny Sins), который известен поклонникам как «лысый из Brazzers», раскрыл секрет того, как ему удается сохранять отличную физическую форму и иметь идеальное тело в 41 год. О его тренировках и питании издание Sports.ru рассказало в ролике на YouTube.

До ухода в порно Синс работал фитнес-тренером. Однако он не забросил тренировки, когда начал сниматься в фильмах для взрослых.

Актер начинает занятия с кардио, а именно — пробежки в 10 километров. Больше всего внимания он уделяет прессу, так как с ним, по мнению Синса, «связана мужская сила». В его тренировку входят 10 берпи, 10 отжиманий с переходом на боковую планку, 10 скручиваний и 10 подъемов ног. Порноактер делает три круга упражнений, причем старается, чтобы паузы между ними были минимальными.

Для тренировок рук и ног Синс предпочитает упражнения с использованием собственного веса. Для мышц ног он делает приседания и прыжки для ног, для рук — подтягивания и отжимания. Порноактер пару раз в неделю посещает спортзал, хоть и не очень любит это делать. Там его любимые упражнения — становая тяга и приседания с весом.

В питании Синс предпочитает есть углеводы на завтрак, в том числе обязательно овсяную крупу; мясо и овощи на обед, рыбу и овощи на ужин. Между приемами пищи он перекусывает фруктами. Перед сном порноактер выпивает протейновый коктейль. Также вечером он уделяет 30-40 минут занятиям йогой.