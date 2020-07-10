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Раскрыт секрет идеального тела «лысого из Brazzers» 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт секрет идеального тела «лысого из Brazzers»
Фото: Lenta.ru
Американский порноактер Джонни Синс (Johnny Sins), который известен поклонникам как «лысый из Brazzers», раскрыл секрет того, как ему удается сохранять отличную физическую форму и иметь идеальное тело в 41 год. О его тренировках и питании издание Sports.ru рассказало в ролике на YouTube.
До ухода в порно Синс работал фитнес-тренером. Однако он не забросил тренировки, когда начал сниматься в фильмах для взрослых.
Актер начинает занятия с кардио, а именно — пробежки в 10 километров. Больше всего внимания он уделяет прессу, так как с ним, по мнению Синса, «связана мужская сила». В его тренировку входят 10 берпи, 10 отжиманий с переходом на боковую планку, 10 скручиваний и 10 подъемов ног. Порноактер делает три круга упражнений, причем старается, чтобы паузы между ними были минимальными.
Для тренировок рук и ног Синс предпочитает упражнения с использованием собственного веса. Для мышц ног он делает приседания и прыжки для ног, для рук — подтягивания и отжимания. Порноактер пару раз в неделю посещает спортзал, хоть и не очень любит это делать. Там его любимые упражнения — становая тяга и приседания с весом.
В питании Синс предпочитает есть углеводы на завтрак, в том числе обязательно овсяную крупу; мясо и овощи на обед, рыбу и овощи на ужин. Между приемами пищи он перекусывает фруктами. Перед сном порноактер выпивает протейновый коктейль. Также вечером он уделяет 30-40 минут занятиям йогой.
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Люди , Джонни Синс , Sports.ru
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