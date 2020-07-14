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В Сети рассказали о самых раздражающих странностях русских мужчин 

Диана Товсепова 5 часов назад
Раскрылись самые бесячие странности русских мужчин
Фото: Кадр из сериала "Наша Russia"
О том, что мужская логика крайне далека от женской, известно всем. Зачастую женщинам сложно понять поведение мужчин в некоторых ситуациях, и наоборот. Так, о самых раздражающих странностях русских мужчин рассказали россиянки в одном из популярных сообществ в Сети. "Рамблер" разбирался, какими поступками россияне бесят своих женщин.
Оказалось, что многих раздражает неумение мужчин находить уже готовую еду в холодильнике:
"Не может найти еду в холодильнике, даже если кастрюля стоит на САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ!"
"Убивает нежелание находить вещи, которые лежат перед носом. Носки, трусы, штаны, еда. Всегда одно и тоже "Зая, я не нашёл "!".
Некоторым из них настолько лень самим разогреть себе еду, что они решают просто не есть в ожидании пока женщина накроет перед ними стол:
"Не погреешь пожрать, жрать не будет, скажет, что не хочет, а на деле просто лень, когда работала, уходя на работу, накладывала ему еду в тарелку и ставила в микроволновку…".
Кроме того, многие женщины жалуются на абсолютное неумение слушать их:
"Умеет слушать ж***й. Просишь купить одно, а вечно покупает другое…"
"Ему говоришь например "завтра/послезавтра, через неделю, нужно съездить в магазин, купить продукты, он дада поедем", наступает этот день, говоришь ему, ну че, едем?КУДА?…Говорит, А ТЫ МНЕ НЕ ГОВОРИЛА, ЧТО НУЖНО СЪЕЗДИТЬ!".
О том, что мужчины совершенно не умеют содержать дом в чистоте, говорят очень многие россиянки:
"Бывший почти никогда не убирал посуду в раковину!Пожрет, на столе оставит!".
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