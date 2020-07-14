Раскрылись самые бесячие странности русских мужчин

О том, что мужская логика крайне далека от женской, известно всем. Зачастую женщинам сложно понять поведение мужчин в некоторых ситуациях, и наоборот. Так, о самых раздражающих странностях русских мужчин рассказали россиянки в одном из популярных сообществ в Сети. "Рамблер" разбирался, какими поступками россияне бесят своих женщин.

Оказалось, что многих раздражает неумение мужчин находить уже готовую еду в холодильнике:

"Не может найти еду в холодильнике, даже если кастрюля стоит на САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ!"

"Убивает нежелание находить вещи, которые лежат перед носом. Носки, трусы, штаны, еда. Всегда одно и тоже "Зая, я не нашёл "!".

Некоторым из них настолько лень самим разогреть себе еду, что они решают просто не есть в ожидании пока женщина накроет перед ними стол:

"Не погреешь пожрать, жрать не будет, скажет, что не хочет, а на деле просто лень, когда работала, уходя на работу, накладывала ему еду в тарелку и ставила в микроволновку…".

Кроме того, многие женщины жалуются на абсолютное неумение слушать их:

"Умеет слушать ж***й. Просишь купить одно, а вечно покупает другое…"

"Ему говоришь например "завтра/послезавтра, через неделю, нужно съездить в магазин, купить продукты, он дада поедем", наступает этот день, говоришь ему, ну че, едем?КУДА?…Говорит, А ТЫ МНЕ НЕ ГОВОРИЛА, ЧТО НУЖНО СЪЕЗДИТЬ!".

О том, что мужчины совершенно не умеют содержать дом в чистоте, говорят очень многие россиянки: