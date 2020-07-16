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Самый высокий человек мира жил в Российской империи 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Самый высокий человек мира жил в российской деревне
Фото: wikimedia.org
Люди с необычными физическими данными, всегда вызывали интерес у других. «Рамблер» выяснил, что самый высокий человек мира жил в Российской империи. Знакомьтесь, Федор Алексеевич Махнов.
Родился Федор в деревне Костюки Витебского уезда в бедной семье обычных крестьян. Из-за того, что плод был достаточно крупным, мать скончалась во время родов. Федора воспитывал дед.
Уже в 12 лет его рост достигал двух метров, из-за этого перестраивать избу, трудности были и с поиском одежды — ее приходилось шить на заказ. Конечно, дети смеялись над ним, за это маленький Федор вешал их шапки на крышу сарая. Но в целом, его судьбу нельзя назвать горькой.
В родной деревне для него сразу нашлась работа, богатырь мог запросто очистить реку от валунов, которая мешала водяной мельнице, а потом парень помогал на рынке.
Уже в 16 лет вес Федора составлял 182 килограмма его рост составлял 285 сантиметров, а в его сапоге спокойно мог поместиться подросток.
Однажды владелец кочующего цирка Отто Бидиндер заметил парня на рынке и предложил ему работу в Германии. Обсудив дело с родственниками, Федор отправился покорять дальние страны, где позже обучался немецкому языку и цирковому искусству.
wikimedia.org
Основные выступления Федора были силовыми, он запросто мог поднять платформу с небольшим оркестром или разбить кирпич ребром руки. Люди с большим интересом шли посмотреть на живого великана.
Большие размеры сказывались не только на силе, но и на физических затратах организма: на завтрак Федор съедал омлет из 20 яиц, 8 булок хлеба и два литра чая, на обед — два с половиной килограмма мяса и столько же картофеля. Спал больше 24 часов.
За 9 лет работы в цирке он смог накопить достаточно денег, чтобы вернуться в родную деревню. Там Федор выкупил землю помещика, а усадьбу переделал под свой рост и назвал ее Великаново. Люди относились к Федору с хорошо, добрый нрав мужчины располагал к общению. Его часто приглашали на светские рауты, иногда он ездил на подработки к Европу, люди любили его.
Федор долго не мог найти жену, пока не встретил сельскую учительницу Ефросинью Лебедеву. Девушка была на метр ниже супруга, но это не помешало паре родить пятерых детей.
wikimedia.org
К сожалению, Федор прожил пусть и насыщенную, но совсем недолгую жизнь. Скончался он в 1912 году в возрасте 34 лет.
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