Самый высокий человек мира жил в российской деревне

Люди с необычными физическими данными, всегда вызывали интерес у других. «Рамблер» выяснил, что самый высокий человек мира жил в Российской империи. Знакомьтесь, Федор Алексеевич Махнов.

Родился Федор в деревне Костюки Витебского уезда в бедной семье обычных крестьян. Из-за того, что плод был достаточно крупным, мать скончалась во время родов. Федора воспитывал дед.

Уже в 12 лет его рост достигал двух метров, из-за этого перестраивать избу, трудности были и с поиском одежды — ее приходилось шить на заказ. Конечно, дети смеялись над ним, за это маленький Федор вешал их шапки на крышу сарая. Но в целом, его судьбу нельзя назвать горькой.

В родной деревне для него сразу нашлась работа, богатырь мог запросто очистить реку от валунов, которая мешала водяной мельнице, а потом парень помогал на рынке.

Уже в 16 лет вес Федора составлял 182 килограмма его рост составлял 285 сантиметров, а в его сапоге спокойно мог поместиться подросток.

Однажды владелец кочующего цирка Отто Бидиндер заметил парня на рынке и предложил ему работу в Германии. Обсудив дело с родственниками, Федор отправился покорять дальние страны, где позже обучался немецкому языку и цирковому искусству.

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Основные выступления Федора были силовыми, он запросто мог поднять платформу с небольшим оркестром или разбить кирпич ребром руки. Люди с большим интересом шли посмотреть на живого великана.

Большие размеры сказывались не только на силе, но и на физических затратах организма: на завтрак Федор съедал омлет из 20 яиц, 8 булок хлеба и два литра чая, на обед — два с половиной килограмма мяса и столько же картофеля. Спал больше 24 часов.

За 9 лет работы в цирке он смог накопить достаточно денег, чтобы вернуться в родную деревню. Там Федор выкупил землю помещика, а усадьбу переделал под свой рост и назвал ее Великаново. Люди относились к Федору с хорошо, добрый нрав мужчины располагал к общению. Его часто приглашали на светские рауты, иногда он ездил на подработки к Европу, люди любили его.

Федор долго не мог найти жену, пока не встретил сельскую учительницу Ефросинью Лебедеву. Девушка была на метр ниже супруга, но это не помешало паре родить пятерых детей.

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К сожалению, Федор прожил пусть и насыщенную, но совсем недолгую жизнь. Скончался он в 1912 году в возрасте 34 лет.