Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Последняя смертница Британии: за что казнили экс-модель и мать двоих детей Рут Эллис 

BigPicture.ru 2 часа назад
За что казнили экс-модель Рут Эллис
Фото: BigPicture.ru
Весной 1955 года британские газетчики были увлечены громким убийством. На одной из лондонских улиц несколькими выстрелами из револьвера был убит известный автогонщик, аристократ и любимец женщин Дэвид Блейкли. Но самым интересным в этой истории была личность убийцы. В мужчину стреляли не мафиози и не уличные грабители, а его гражданская жена, экс-модель и мать двух очаровательных детей Рут Эллис.
Жизнь Рут Эллис — яркий пример того, как преобладание эмоций над разумом может в два счета погубить человека. Будущая убийца родилась в бедной многодетной семье музыканта-алкоголика, который обожал распускать руки и поколачивал не только жену, но и детей. Очевидно, именно поэтому Рут позднее выбирала себе такой типаж мужчин — любящих выпить и доказать свою правоту кулаками.
В 15 лет Эллис пришлось устроиться на свою первую работу — официанткой в кафе. Но девушка недолго разносила заказы — ее манил большой город и вскоре Рут отправилась покорять Лондон. В столице девушка перекрасилась в яркую блондинку и с наслаждением принялась познавать взрослую жизнь.
Первая любовь Эллис — солдат из далекой Канады, после окончания службы исчез, оставив «в подарок» ребенка и даже не попрощавшись. После этого, временно разочаровавшаяся в мужчинах красотка решила делать модельную карьеру.
Можно сказать, что у Рут получилось, правда, чаще всего ее звали на эротические съемки для мужских журналов.
Постепенно к девушке пришел успех и кое-какой достаток. Ей больше не нужно было экономить и соглашаться на любую предложенную работу, а кроме этого, Эллис стала вхожа в мир шоу-бизнеса и завела там полезные знакомства. Это позволило Рут найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу администратором в одном из престижных лондонских клубов.
BigPicture.ru
Казалось, жизнь наладилась, но Рут просто обязана была найти на свою голову проблемы. И они не заставили себя ждать в виде немолодого пьющего дантиста Джорджа. Неизвестно чем подкупил этот мужчина молодую модель, но это была очередная ее ошибка. Этот брак длился всего год и от него у Эллис осталась дочь. После этого у блондинки было несколько мимолетных романов, которые не оставили в ее жизни никакого следа. Мать-одиночка с двумя детьми — не слишком завидная невеста в богемной лондонской среде, но Рут не теряла надежды найти свое счастье. И вот, в начале 50-х, ей показалось, что она нашла любовь всей своей жизни.
Выходец из аристократической английской семьи, плейбой и профессиональный автогонщик Дэвид Блейкли был моложе Эллис, но вскружил ей голову.
У Блейкли была невеста и дело шло к свадьбе, но Рут это волновало меньше всего. Использовав все свое обаяние и мастерство обольщения, бывшая модель увела Дэвида у девушки, и они начали жить вместе. Новый возлюбленный был традиционно пьющим и нервным. Кроме этого, Блейкли имел слабость к женщинам и азартным играм, а также стойкое отвращение к любому труду.
Постоянные пьянки и измены сожителя опустошали Рут. Она начала принимать депрессанты, а также пристрастилась к алкоголю. В этот непростой момент в ее жизни появился человек, который на самом деле мог изменить все к лучшему. Крупный бизнесмен Десмонд Кассен давно был влюблен в Эллис и изо всех сил старался ее поддержать.
Но Кассену не удалось сделать девушку счастливой — в этой трагической истории у него совсем иная роль. Однажды Эллис попросила поклонника дать ей револьвер и научить из него стрелять. Мужчина выполнил эту просьбу, хотя сейчас непонятно, что им двигало.
Дать в руки издерганной, постоянно напичканной таблетками депрессивной 28-летней женщины оружие — было самой плохой из всех возможных идей.
В пасхальный день 1955 года разразилась очередная драма. Молодой любовник пообещал вывезти Рут с детьми за город на отдых, но, как уже бывало не раз, без предупреждения исчез. Очевидно, этот поступок исчерпал последние капли терпения женщины и она словно взбесилась. Эллис разнесла вдребезги автомобиль Дэвида, едва не выломала двери в доме общих знакомых, где скрывался от нее любовник и уничтожила почти все его вещи.
BigPicture.ru
Дэвид Блейкли и Рут Эллис
Блейкли, увидев что вытворяет Эллис, решил не возвращаться к ней, что заставило влюбленную женщину пойти на крайние меры. Спустя несколько дней, 10 апреля 1955 года, Рут попросила Кассена привезти ее к пабу «Магдала», где любил весело проводить время с дружками ее жених. В сумочке у женщины лежал заряженный револьвер Смит и Вессон 38 калибра, подарок поклонника.
Эллис отправила Кассена домой, а сама осталась поджидать Дэвида у входа в заведение. Когда он вышел на улицу, женщина выпустила в него все патроны, убив на месте. После этого Рут успокоилась, попросила прохожих вызвать полицию и осталась ждать правоохранителей у тела своей жертвы.
Убийство возле паба стало настоящей сенсацией. В нем было все для того, чтобы потрясти публику: горячая блондинка, страстная любовь, стрельба на улице. От Рут Эллис ждали эффектных выступлений в суде, но она не оправдала надежд.
Женщина была больше похожа на скромную домохозяйку, мать двоих детей, чем на роковую женщину, способную убить из-за чувств.
В 50-е годы 20 века за предумышленное убийство в Великобритании полагалось лишь одно наказание — смертная казнь через повешение. Когда в суде у Рут спросили, знает ли она, что ее могут казнить, женщина спокойно ответила — «Жизнь за жизнь. Разве это не справедливо?».
Адвокат Рут Эллис пытался убедить суд, что убийство было совершено в состоянии аффекта, непредумышленно. Это давало женщине шанс избежать смерти и получить тюремное заключение. Но экс-модель словно специально стремилась на эшафот — она заявила, что заранее планировала убить Блейкли и именно для этого пришла к пабу.
BigPicture.ru
Десмонд Кассен и Рут Эллис
Присутствующие в зале суда рыдали. Никто не мог представить, что 28-летняя красавица, мать двоих детей, откажется бороться за свою жизнь и смирится со своей участью. Рут Эллис приговорили к смертной казни. Во время следствия и на суде женщина ни словом не обмолвилась о человеке, давшем ей пистолет и научившем стрелять. О роли Десмонда Кассена в этом деле Рут рассказала своему адвокату уже после вынесения приговора.
Казнь состоялась 13 июля 1955 года. В этот день у ворот тюрьмы Холлоуэй собралась толпа людей, которые требовали смягчить наказание убийце. Но правосудие совершилось — Рут Эллис стала последней женщиной, казненной в Великобритании. В 1969 году смертная казнь в стране была отменена.
Дело Рут Эллис, несмотря на отсутствие политических мотивов и громких заявлений, вошло в число самых громких преступлений 20 столетия. Судьба экс-модели до сих пор вдохновляет писателей и режиссеров всего мира. Похожее убийство произошло в Лондоне в 1923 году, когда бывшая проститутка Маргерит Либерт застрелила своего мужа, египетского принца. Но она имела совсем другой финал.
BigPicture.ru: последние новости
История любви с трагическим финалом: умерла 37-летняя британка, которая вышла замуж за бомжа История любви с трагическим финалом: умерла 37-летняя британка, которая вышла замуж за бомжа 10 продуктов, которые были только в СССР 10 продуктов, которые были только в СССР 5 блюд, которые ненавидели советские дети 5 блюд, которые ненавидели советские дети
Комментарии 1
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин на глазах у людей искупал своего питона
Россиянин на глазах у людей искупал своего питона
Россиянин на глазах у людей искупал своего питона
Россиянин на глазах у людей искупал своего питона
За что Андропов казнил «Железную Беллу»
За что Андропов казнил «Железную Беллу»
Новости партнеров
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
Многовековые секреты обрезания
03:46
Многовековые секреты обрезания
Истории
В чем разница между атомной и водородной бомбами
11:01
В чем разница между атомной и водородной бомбами
Вещи Безумный мир
Каякер чудом спасся от крупного крокодила
02:01
Каякер чудом спасся от крупного крокодила
Люди Безумный мир
На видео попал взлет исполинского самолета
12:39
На видео попал взлет исполинского самолета
Вещи
90-летняя бабуля вручную разрисовывает чешские дома
04:02
90-летняя бабуля вручную разрисовывает чешские дома
Люди
Нарушавшие ПДД гуси довели автоледи до истерики
02:16
Нарушавшие ПДД гуси довели автоледи до истерики
Люди Безумный мир
На видео попала атака огромной акулы на лодку рыбаков
00:16
На видео попала атака огромной акулы на лодку рыбаков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение