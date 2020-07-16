За что казнили экс-модель Рут Эллис

Весной 1955 года британские газетчики были увлечены громким убийством. На одной из лондонских улиц несколькими выстрелами из револьвера был убит известный автогонщик, аристократ и любимец женщин Дэвид Блейкли. Но самым интересным в этой истории была личность убийцы. В мужчину стреляли не мафиози и не уличные грабители, а его гражданская жена, экс-модель и мать двух очаровательных детей Рут Эллис.

Жизнь Рут Эллис — яркий пример того, как преобладание эмоций над разумом может в два счета погубить человека. Будущая убийца родилась в бедной многодетной семье музыканта-алкоголика, который обожал распускать руки и поколачивал не только жену, но и детей. Очевидно, именно поэтому Рут позднее выбирала себе такой типаж мужчин — любящих выпить и доказать свою правоту кулаками.

В 15 лет Эллис пришлось устроиться на свою первую работу — официанткой в кафе. Но девушка недолго разносила заказы — ее манил большой город и вскоре Рут отправилась покорять Лондон. В столице девушка перекрасилась в яркую блондинку и с наслаждением принялась познавать взрослую жизнь.

Первая любовь Эллис — солдат из далекой Канады, после окончания службы исчез, оставив «в подарок» ребенка и даже не попрощавшись. После этого, временно разочаровавшаяся в мужчинах красотка решила делать модельную карьеру.

Можно сказать, что у Рут получилось, правда, чаще всего ее звали на эротические съемки для мужских журналов.

Постепенно к девушке пришел успех и кое-какой достаток. Ей больше не нужно было экономить и соглашаться на любую предложенную работу, а кроме этого, Эллис стала вхожа в мир шоу-бизнеса и завела там полезные знакомства. Это позволило Рут найти постоянную и хорошо оплачиваемую работу администратором в одном из престижных лондонских клубов.

BigPicture.ru

Казалось, жизнь наладилась, но Рут просто обязана была найти на свою голову проблемы. И они не заставили себя ждать в виде немолодого пьющего дантиста Джорджа. Неизвестно чем подкупил этот мужчина молодую модель, но это была очередная ее ошибка. Этот брак длился всего год и от него у Эллис осталась дочь. После этого у блондинки было несколько мимолетных романов, которые не оставили в ее жизни никакого следа. Мать-одиночка с двумя детьми — не слишком завидная невеста в богемной лондонской среде, но Рут не теряла надежды найти свое счастье. И вот, в начале 50-х, ей показалось, что она нашла любовь всей своей жизни.

Выходец из аристократической английской семьи, плейбой и профессиональный автогонщик Дэвид Блейкли был моложе Эллис, но вскружил ей голову.

У Блейкли была невеста и дело шло к свадьбе, но Рут это волновало меньше всего. Использовав все свое обаяние и мастерство обольщения, бывшая модель увела Дэвида у девушки, и они начали жить вместе. Новый возлюбленный был традиционно пьющим и нервным. Кроме этого, Блейкли имел слабость к женщинам и азартным играм, а также стойкое отвращение к любому труду.

Постоянные пьянки и измены сожителя опустошали Рут. Она начала принимать депрессанты, а также пристрастилась к алкоголю. В этот непростой момент в ее жизни появился человек, который на самом деле мог изменить все к лучшему. Крупный бизнесмен Десмонд Кассен давно был влюблен в Эллис и изо всех сил старался ее поддержать.

Но Кассену не удалось сделать девушку счастливой — в этой трагической истории у него совсем иная роль. Однажды Эллис попросила поклонника дать ей револьвер и научить из него стрелять. Мужчина выполнил эту просьбу, хотя сейчас непонятно, что им двигало.

Дать в руки издерганной, постоянно напичканной таблетками депрессивной 28-летней женщины оружие — было самой плохой из всех возможных идей.

В пасхальный день 1955 года разразилась очередная драма. Молодой любовник пообещал вывезти Рут с детьми за город на отдых, но, как уже бывало не раз, без предупреждения исчез. Очевидно, этот поступок исчерпал последние капли терпения женщины и она словно взбесилась. Эллис разнесла вдребезги автомобиль Дэвида, едва не выломала двери в доме общих знакомых, где скрывался от нее любовник и уничтожила почти все его вещи.

BigPicture.ru

Дэвид Блейкли и Рут Эллис

Блейкли, увидев что вытворяет Эллис, решил не возвращаться к ней, что заставило влюбленную женщину пойти на крайние меры. Спустя несколько дней, 10 апреля 1955 года, Рут попросила Кассена привезти ее к пабу «Магдала», где любил весело проводить время с дружками ее жених. В сумочке у женщины лежал заряженный револьвер Смит и Вессон 38 калибра, подарок поклонника.

Эллис отправила Кассена домой, а сама осталась поджидать Дэвида у входа в заведение. Когда он вышел на улицу, женщина выпустила в него все патроны, убив на месте. После этого Рут успокоилась, попросила прохожих вызвать полицию и осталась ждать правоохранителей у тела своей жертвы.

Убийство возле паба стало настоящей сенсацией. В нем было все для того, чтобы потрясти публику: горячая блондинка, страстная любовь, стрельба на улице. От Рут Эллис ждали эффектных выступлений в суде, но она не оправдала надежд.

Женщина была больше похожа на скромную домохозяйку, мать двоих детей, чем на роковую женщину, способную убить из-за чувств.

В 50-е годы 20 века за предумышленное убийство в Великобритании полагалось лишь одно наказание — смертная казнь через повешение. Когда в суде у Рут спросили, знает ли она, что ее могут казнить, женщина спокойно ответила — «Жизнь за жизнь. Разве это не справедливо?».

Адвокат Рут Эллис пытался убедить суд, что убийство было совершено в состоянии аффекта, непредумышленно. Это давало женщине шанс избежать смерти и получить тюремное заключение. Но экс-модель словно специально стремилась на эшафот — она заявила, что заранее планировала убить Блейкли и именно для этого пришла к пабу.

BigPicture.ru

Десмонд Кассен и Рут Эллис

Присутствующие в зале суда рыдали. Никто не мог представить, что 28-летняя красавица, мать двоих детей, откажется бороться за свою жизнь и смирится со своей участью. Рут Эллис приговорили к смертной казни. Во время следствия и на суде женщина ни словом не обмолвилась о человеке, давшем ей пистолет и научившем стрелять. О роли Десмонда Кассена в этом деле Рут рассказала своему адвокату уже после вынесения приговора.

Казнь состоялась 13 июля 1955 года. В этот день у ворот тюрьмы Холлоуэй собралась толпа людей, которые требовали смягчить наказание убийце. Но правосудие совершилось — Рут Эллис стала последней женщиной, казненной в Великобритании. В 1969 году смертная казнь в стране была отменена.

Дело Рут Эллис, несмотря на отсутствие политических мотивов и громких заявлений, вошло в число самых громких преступлений 20 столетия. Судьба экс-модели до сих пор вдохновляет писателей и режиссеров всего мира. Похожее убийство произошло в Лондоне в 1923 году, когда бывшая проститутка Маргерит Либерт застрелила своего мужа, египетского принца. Но она имела совсем другой финал.