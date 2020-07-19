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Рихард Зорге: был ли советский разведчик немецком шпионом 

Русская семерка 2 часа назад
Был ли Зорге немецком шпионом
Фото: Русская семерка
Многие историки до сих пор считают его двойным агентом — нацистской Германии и СССР. В качестве одного из доводов этого, в частности, приводится поздравительное письмо министра иностранных дел Третьего рейха Иоахима фон Риббентропа. В октябре 1938 года он поздравил Рихарда Зорге с днем рождения.

Почему нет

«Сенсационное» поздравление обнаружили два года назад в токийском букинистическом магазине.
Если учесть, что немец унтер-офицер Зорге в ходе Первой мировой в войне с Россией получил Железный крест II степени, а в 1930-х годах работал в Японии на пять (!) ведущих германских газет, то это поздравление выглядит не так уж экзотично. Важно другое — никаких неоспоримых доказательств активной работы Рихарда Зорге на два (три и более) фронта сегодня не существует. Хотя для германского Абвера определенные документы он все же готовил.

Когда переродился будущий Рамзай

Рихард Зорге родился в 1895 году России (в Бакинской губернии), но с двух лет жил в Германии, куда переехали его родители. Обеспеченная буржуазная семья, никаких финансовых трудностей — так вкратце можно охарактеризовать детство Рихарда словами из его же воспоминаний. С 1914 года Зорге — доброволец германской армии, не имевший на тот момент даже среднего образования (в нашем понимании, он не окончил школу). Аттестат зрелости Рихарду вручат в лазарете после первого ранения. Впоследствии Зорге получит еще два осколочных ранения, последнее — тяжелое: в результате операции у него укоротили ногу.
По воспоминаниям самого разведчика, к 1918 году он уже унтер-офицер, награжденный Железным крестом II степени, и инвалид, отправленный в тыл. Именно после комиссования у него произошел духовный и политический (!) перелом. Еще в госпитале Зорге во время бесед с товарищами по палате проникся идеями социализма и марксизма, что впоследствии и сподвигло его стать коммунистом.
До 1924 года Рихард жил и учился в Германии. Получил университетское образование, защитил докторскую на факультете государства и права, а затем стал и дипломированным экономистом. С 1917 года Зорге — активный социал-демократ, член Независимой социал-демократической партии Германии, участник так называемого «матросского бунта». Тогда же юный социалист знакомится с самым главным германским коммунистом Эрнстом Тельманом. Параллельно Рихард занимается журналистской и пропагандистской работой.

Работа на СССР

Зорге переехал в Москву в 1924 году, после того как в Германии запретили деятельность Коммунистической партии. В следующем году Рихард вступил в ВКП (б), стал гражданином СССР и сотрудником аппарата Коминтерна. Много писал о революционном движении в Америке и Германии. Официальная дата начала службы Зорге в Разведуправлении РККА, на основе которого впоследствии было создано советское ГРУ, — 1929 год.
С 1930 года он работает в Шанхае, где налаживает необходимые разведсвязи. Зорге и его людям удается получить важные сведения о китайско-германском сотрудничестве. Разведчик передает в СССР информацию о стремлении США усилить свою роль на мировой политической арене.
Спустя три года Рихард Зорге направляется в Японию под видом корреспондента нескольких германских изданий. Японская резидентура Зорге сохраняется и после волны репрессий 1937 года. Именно с этого времени к информации, передаваемой из-за рубежа группой Рихарда Зорге, в Советском Союзе стали относиться с подозрением, хотя никаких прямых подтверждений, что это деза, не было.

… и на германскую разведку

Зорге в Японии некем было заменить, поэтому он и его группа продолжали работать вплоть до 1941 года. В 1938 году германский дипломат Ойген Отт занял пост германского посла в Японии. Зорге предложили стать его пресс-секретарем. В этой должности он, собственно, и поработал на германскую разведку, в частности, когда началась Великая Отечественная война. Подготовил для нее доклад о невозможности нападения на СССР Японии. Вряд ли это, учитывая статус Зорге, была информация, основанная на его собственных шпионских разработках. Вероятнее всего, он просто обработал поступившие в посольство сведения от зарубежных агентов Абвера.
В 1941 году Рихард Зорге (агентурный псевдоним Рамзай) неоднократно передавал в СССР противоречивую информацию о времени нападения гитлеровской Германии на СССР. Немцы умышленно дезинформировали различные источники, через которые данные сведения могли просочиться в Советский Союз, поэтому даты вторжения постоянно менялись. Переданные Зорге данные доверия не вызывали. Лишь шифровки о том, что Япония не собирается нападать на СССР, Сталиным были приняты во внимание и впоследствии использованы при выстраивании стратегии ведения боевых действий в Великой Отечественной.

Почему о нем вспомнили только при Хрушеве

В октябре 1941 года Зорге и несколько членов его группы арестовала японская контрразведка: за ними следили еще с конца 1930-х годов. Зорге на допросах говорил, что работал на Коминтерн, а не на СССР. В ноябре 1944 года Рамзай и его ближайший товарищ Одзаки были повешены в токийской тюрьме, остальных шпионов приговорили к различным срокам заключения.
В СССР ничего не говорили о Зорге больше 20 лет после окончания войны. Только в 1960-х годах после просмотра французского художественного фильма «Кто вы, доктор Зорге?» Никита Хрущев, даже не подозревавший о существовании этого человека, поручил спецслужбам собрать все материалы о Рамзае. На почве того, что Сталин не ценил заслуги разведчика, образ Зорге стал героизироваться. В ноябре 1964 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. С этого момента имя Рихарда Зорге широко упоминается в советской печати, его именем называли десятки улиц, скверов, парков и школ бывшего СССР.
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Люди , ГРУ , КПРФ
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