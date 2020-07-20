Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нортон I, император Соединенных Штатов и протектор Мексики»: кем был единственный монарх Америки 

Александра Нечаева 4 часа назад
Кем был первый и единственный император США
Фото: Wikipedia
На одном из надгробий кладбища Сан-Франциско можно увидеть надпись: «Нортон I, император Соединенных Штатов и протектор Мексики». При этом всем известно, что в США никогда не было монархии. А вот император существовал. Правда, признавали его лишь в Сан-Франциско, снисходительно позволяя, что называется, править бал. Он выпустил собственные деньги, издал множество декретов, ему отдавали честь полицейские, а провожали в последний путь со всеми почестями. О том, кто же он, первый и единственный император Америки, рассказывает «Рамблер».
О юных годах Джошуа Абрахама Нортона известно не слишком много. Он родился в 1815 году в Лондоне, затем вместе с родителями переехал в Южную Африку, где провел детство и юность, а в 1849 году после смерти отца, оставившего ему в наследство довольно крупную сумму в 40 тысяч долларов, отправился покорять Америку.
Обосновался Нортон в Сан-Франциско, где, удачно вложив наследство, вскоре стал довольно успешным бизнесменом. Но удача в конце концов отвернулась от него: Нортон прогорел, вложив все свои деньги в рис. Дело в том, что в 1850-х годах в Китае разразился голод, из страны были прекращены поставки риса, его цена тут же выросла в несколько раз. Делец быстро смекнул, что это может помочь ему стать монополистом на продуктовом рынке.
Нортон знал, что в порту стоит парусник с 90 тоннами риса, и выкупил его весь. А на следующий день после совершения сделки в гавань вошел корабль с тоннами риса из Перу. Разумеется, цена на рис сразу же упала, а идея Нортона провалилась. Бизнесмен был разорен.
На некоторое время Нортон пропал из Сан-Франциско, но спустя пару лет вновь появился на улицах города. Он был одет в солдатскую униформу, с саблей на боку. Вероятно, Джошуа повредился в уме, поскольку провозгласил себя, ни много, ни мало, императором Соединенных Штатов. Он заявился в редакцию газеты San Francisco Bulletin и попросил опубликовать манифест, который подтверждал его право на императорский титул. Редактор издания согласился напечатать «документ», правда, умолчав о том, что выйдет он в разделе юмора.
Тем не менее, Нортон своего добился: о нем заговорили и даже «признали» городского сумасшедшего императором. Более того, «подданные» внезапно очень полюбили своего правителя. Мэрия города разрешила Нортону расплачиваться собственными деньгами, бонами, в городском театре для «императора» была всегда зарезервирована ложа, в ресторанах его кормили бесплатно, а полицейские отчитывались перед ним, как перед начальником.
Издавал Нортон и всевозможные указы. Первым делом он распустил Конгресс, затем объявил о снижении налогов, охране правопорядка и нравственности, стал присваивать титулы гражданам, совершавшим добрые дела. Кстати, многие указы Нортона были настолько мудрыми, что уже позже были воплощены в жизнь профессиональными политиками.
Ушел из жизни Нортон I в январе 1880 года: император скончался во время прогулки по городу от апоплексического удара. В комнате, которую он снимал, нашли около 10 долларов, саблю, несколько головных уборов и письма с признаниями в любви к британской королеве Виктории.
Видео дня. Тайна Каспия, которую ученые все еще не разгадали
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие законы немцев-оккупантов шокировали граждан СССР
Какие законы немцев-оккупантов шокировали граждан СССР
Кто хорошо жил в Ленинграде во время блокады
Кто хорошо жил в Ленинграде во время блокады
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась
Что стало бы с Россией, если бы Чечня отделилась
Видео
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
00:31
«Расистское отродье»: белые богачи взбесили всех
Истории
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
«Музыка Мира» проведет онлайн-трансляцию концерта
Истории
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
09:12
Американцев крестят и исцеляют на месте смерти Флойда
Истории
На поле в Германии появился гигантский рисунок
00:28
На поле в Германии появился гигантский рисунок
Безумный мир
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
01:55
Жизнь иранской принцессы, сводившей мужчин с ума
Люди Истории
Олимпийский мишка забрался на Останкинскую башню
00:26
Олимпийский мишка забрался на Останкинскую башню
Истории
Зависших вверх ногами людей не торопились спасать
00:43
Зависших вверх ногами людей не торопились спасать
Люди Места
Самые большие и опасные плотины планеты
12:32
Самые большие и опасные плотины планеты
Места
Ростов-на-Дону поплыл из-за ливня
00:56
Ростов-на-Дону поплыл из-за ливня
Места
Тайна Каспия, которую ученые все еще не разгадали
05:24
Тайна Каспия, которую ученые все еще не разгадали
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение