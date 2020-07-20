Кем был первый и единственный император США

На одном из надгробий кладбища Сан-Франциско можно увидеть надпись: «Нортон I, император Соединенных Штатов и протектор Мексики». При этом всем известно, что в США никогда не было монархии. А вот император существовал. Правда, признавали его лишь в Сан-Франциско, снисходительно позволяя, что называется, править бал. Он выпустил собственные деньги, издал множество декретов, ему отдавали честь полицейские, а провожали в последний путь со всеми почестями. О том, кто же он, первый и единственный император Америки, рассказывает «Рамблер».

О юных годах Джошуа Абрахама Нортона известно не слишком много. Он родился в 1815 году в Лондоне, затем вместе с родителями переехал в Южную Африку, где провел детство и юность, а в 1849 году после смерти отца, оставившего ему в наследство довольно крупную сумму в 40 тысяч долларов, отправился покорять Америку.

Обосновался Нортон в Сан-Франциско, где, удачно вложив наследство, вскоре стал довольно успешным бизнесменом. Но удача в конце концов отвернулась от него: Нортон прогорел, вложив все свои деньги в рис. Дело в том, что в 1850-х годах в Китае разразился голод, из страны были прекращены поставки риса, его цена тут же выросла в несколько раз. Делец быстро смекнул, что это может помочь ему стать монополистом на продуктовом рынке.

Нортон знал, что в порту стоит парусник с 90 тоннами риса, и выкупил его весь. А на следующий день после совершения сделки в гавань вошел корабль с тоннами риса из Перу. Разумеется, цена на рис сразу же упала, а идея Нортона провалилась. Бизнесмен был разорен.

На некоторое время Нортон пропал из Сан-Франциско, но спустя пару лет вновь появился на улицах города. Он был одет в солдатскую униформу, с саблей на боку. Вероятно, Джошуа повредился в уме, поскольку провозгласил себя, ни много, ни мало, императором Соединенных Штатов. Он заявился в редакцию газеты San Francisco Bulletin и попросил опубликовать манифест, который подтверждал его право на императорский титул. Редактор издания согласился напечатать «документ», правда, умолчав о том, что выйдет он в разделе юмора.

Тем не менее, Нортон своего добился: о нем заговорили и даже «признали» городского сумасшедшего императором. Более того, «подданные» внезапно очень полюбили своего правителя. Мэрия города разрешила Нортону расплачиваться собственными деньгами, бонами, в городском театре для «императора» была всегда зарезервирована ложа, в ресторанах его кормили бесплатно, а полицейские отчитывались перед ним, как перед начальником.

Издавал Нортон и всевозможные указы. Первым делом он распустил Конгресс, затем объявил о снижении налогов, охране правопорядка и нравственности, стал присваивать титулы гражданам, совершавшим добрые дела. Кстати, многие указы Нортона были настолько мудрыми, что уже позже были воплощены в жизнь профессиональными политиками.

Ушел из жизни Нортон I в январе 1880 года: император скончался во время прогулки по городу от апоплексического удара. В комнате, которую он снимал, нашли около 10 долларов, саблю, несколько головных уборов и письма с признаниями в любви к британской королеве Виктории.