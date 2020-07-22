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Мужчина нашел проблемы современности на страницах юношеского дневника бабушки 

Lenta.ru 4 часа назад
Мужчина нашел дневник бабушки и сделал выводы
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter Себастьян Кастилло (Sebastian Castillo) нашел дневник, который в юности вела его бабушка, и посчитал, что волновавшие ее проблемы до сих пор остаются актуальными и современными. На пост, который мужчина позже удалил, обратило внимание издание Medialeaks.
На странице, датированной 10 августа 1957 года, его бабушка неровным почерком написала: «Как же я устала все время пытаться всем угодить и постоянно беспокоиться о чьих-то задетых чувствах!»
Эмоциональная запись оказались близка и понятна пользователям Twitter. В комментариях к посту Кастилло многие признались, что часто испытывают те же чувства, что его бабушка испытывала в 1957 году.
«Дневник — это отличный исторический артефакт, окно, показывающее чувства женщины, которая жила во время культа домашнего очага и холодной войны», — поделилась писательница Лора Барнетт (Lora Burnett). Жительница Канады Кристин Пети (Kristine Pettit) предположила, что эти слова говорит каждая женщина каждый день на протяжении всей истории человечества.
«Буквально так же мы ведем дневники сегодня», — отметила девушка с ником @annie_rev. «"Чувствую то же самое", — говорю я в 2020 году», — добавила @ClayBenich.
Ранее преподаватель британского Эксетерского университета Яна Функе опубликовала фотографию страницы американского журнала Sexology («Сексология»). В статье, датированной октябрем 1953 года, приводилась классификация лесбиянок. Современных читателей материал удивил, а приведенная в нем типология показалась микроблогерам нелепой.
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