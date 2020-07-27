Демограф о COVID-19: «Россия продолжает гореть»

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«Россия продолжает гореть»: демограф Алексей Ракша о ситуации с коронавирусом 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Мир уже полгода борется с пандемией коронавируса, однако мифов вокруг нее становится только больше. Какие данные считать объективными? Будет ли вторая волна? Мутирует ли вирус и стоит ли бояться вакцинации?
В рамках проекта "Рамблер/посиделки" независимый демограф-эксперт Алексей Ракша рассказал о том, где сейчас в России самая тревожная ситуация, что нам ждать осенью после открытия школ и возвращения россиян из отпусков, вовремя ли в стране ввели карантин и кто пострадал больше: Москва или Нью-Йорк.
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