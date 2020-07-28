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Вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в королевскую семью оценили 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Эксперты оценили шанс на возвращение принца Гарри
Фото: Lenta.ru
Приближенные к королевской семье эксперты оценили вероятность возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Как сообщает издание The Mirror, это вряд ли произойдет.
Источники издания считают, что грядущий выпуск скандальной биографической книги «В поисках свободы» об отношениях принца Гарри и Меган Маркл окончательно разрушит надежды Елизаветы II на воссоединение королевской семьи. Уже известно, что в произведении, которое поступит продажу в августе, принца Уильяма назвали бессердечным и лишенным сострадания.
Один из инсайдеров заявил журналистам, что публикация «разнесет в клочья» все шансы на возвращение герцога и герцогини Сассекских в качестве членов королевской семьи с новыми обязанностями. Другой предположил, что двери английских дворцов всегда останутся открытыми для пары, однако «сложно понять, как они смогут совмещать исполнение монарших обязанностей и карьеру в США».

Третий источник отметил, что обсуждение статуса принца Гарри и Меган Маркл все еще не завершено, но «вряд ли они когда-нибудь вернутся».

Издание называет самой болезненной темой книги описание отношений между внуками королевы и их женами. В то время как в биографии сказано, что Кейт Миддлтон приложила недостаточно усилий, чтобы подружиться с невесткой, а принц Уильям очень прохладно отнесся к идее брата жениться на актрисе, источники во дворце утверждают, что чета герцогов Кембриджских очень радушно приняла Меган Маркл.
Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной из версий, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, так как стояла жаркая погода, герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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Люди , Елизавета II , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор , принц Уильям
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