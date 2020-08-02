Сотрудница полиции поплатилась за откровенное видео 

Сотрудница нью-йоркской полиции выложила в TikTok провокационное видео, на котором она появилась в служебной форме, и тем самым нарушила политику полицейского Департамента. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 27-летняя Кристин Галгано (Christine Galgano) устроилась работать в полицию в 2008 году. На опубликованных кадрах девушка пародировала лейтенанта Дангла из американского комедийного сериала в стиле мокьюментари «Рино 911!», транслировавшегося на Comedy Central. Сериал пародировал документальные шоу о правоохранительных органах . При этом на девушке была одета верхняя часть ее полицейской формы, включая то, что выглядело как служебный револьвер, а также шорты и ковбойские сапоги.

Отмечается, что шуточное видео нарушает политику Департамента полиции Нью-Йорка в отношении социальных сетей, которая запрещает сотрудникам публиковать «свои фотографии в униформе и/или демонстрировать официальное удостоверение личности без разрешения». Согласно правилам, любая деятельность в личных учетных записях в социальных сетях, которая может быть связана с сотрудником полиции, отражается на всем Департаменте в целом.

Представитель полиции Нью-Йорка, сержант Джессика МакРори (Jessica McRorie), заявила, что Галгано не была на службе в тот день, однако инцидент все еще расследуется и рассматривается начальством. Сержант не уточнила, была ли женщина наказана за свои действия.