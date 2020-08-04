«Самый злой эсэсовец»: за что так назвали Дирлевангера

Самым злым эсэсовцем этого военного преступника назвал американский историк Второй мировой войны Крис Бишоп. Большинство специалистов, изучавших личность Оскара Пауля Дирлевангера, пришли к выводу, что это был психически больной человек, обуреваемый патологической страстью к насилию.

Вояка, коррупционер-растратчик, педофил

Военная карьера Дирлевангера началась в Первую мировую, на которой он стал обладателем двух Железных крестов. Служа в пулеметной роте гренадерского полка, этот шваб дорос до командира данного подразделения. Был несколько раз ранен. Получил звание лейтенанта.

Милитаристские замашки Оскар Дирлевангер не оставил и по возвращении домой после заключенного в Первой мировой перемирия. В составе фрайкора (полувоенные организации, действовавшие в Германии и Австрии в XVIII — XX вв.) он в начале 1920-х годов громил прокоммунистические митинги, проходившие на территории нескольких земель Германии. Был ярым антисемитом, что даже помешало учебе в коммерческой школе, откуда Дирлевангера выгнали.

Его вообще до Второй мировой много откуда выгоняли, поскольку он был не только отъявленным мерзавцем, но еще и вором.

Именно такие подонки, не обремененные «химерой совести», и оказались впоследствии востребованы Гитлером для реализации его маниакальных планов.

Поначалу же Дирлевангера прогнали даже из Национал-социалистической немецкой рабочей партии (восстановился только спустя четыре года). Он служил в нескольких банках, был управляющим текстильной фабрики. И везде его уличали в финансовых аферах, за которые он чуть не угодил в тюрьму. После прихода к власти нацистов Дирлевангер выбил себе назначение в учреждение одного из немецких городов, ведавшее занятостью. Там предприимчивый шваб начал снова присваивать казенные деньги и плести интриги.

В 1934 году Дирлевангера уличили в сексуальной связи с 13-летней немкой из Союза немецких девочек (подразделение гитлерюгенда, куда входили дети в возрасте от 7 до 14 лет) и посадили на два года. Воинского звания, наград, членства в партии и ученой степени доктора наук — всего этого осужденного лишили.

Все сначала

После выхода из тюрьмы по совету знакомого Готтлоба Бергера Дирлевангер отправился добровольцем на войну в Испании. Он служил в Испанском иностранном легионе, в немецком добровольном боевом соединении «Кондор», воевавшем на стороне франкистов, а также в танковом подразделении. Получил Испанский крест. Вернувшись в Германию, Дирлевангер весной 1940 года добился снятия с себя обвинения в педофилии и возвращения всех отобранных у него регалий. В партии он также был восстановлен.

В СС Дирлевангера сосватал все тот же Готтлоб Бергер, один из высших чинов этой нацистской организации. Для Оскара нашли работу, заключавшуюся в эффективном использовании осужденных браконьеров. Получив чин оберштурмфюрера, Дирлевангер стал командиром штрафного подразделения СС, названного впоследствии его фамилией. Вначале это была команда, потом батальон, к лету 1944-го — уже «Особая бригада СС „Дирлевангер“, а незадолго до разгрома гитлеровской Германии — гренадерская дивизия.

В своей тарелке

Дирлевангер отныне и до мая 1945-го, когда его арестовали союзники, пребывал в своей стихии — эсэсовец командовал такими же человеческими отбросами, как и он сам, моральных принципов у „Дирлевангера“ не существовало. Подчиненное главному управлению СС подразделение до 1943 года пополнялось только осужденными браконьерами.

Белорусские партизаны основательно потрепали этих криминальных охотников за четвероногими и пернатыми, поэтому Дирлевангер в начале 1943 года начал увеличивать численность своего формирования за счет местного населения, в его батальон вошли украинские и русские добровольцы, этнические немцы.

Потом в „Дирлевангер“ стали брать уголовников из числа военнослужащих вермахта и СС, а также немецких политзаключенных.

»Дирлевангер» в полной мере проявил свою звериную сущность в Белоруссии, где подразделением было сожжено вместе с жителями несколько деревень (в том числе знаменитая Хатынь). Подчиненные Оскара Дирлевангера подавляли варшавское и словацкое восстания. В апреле 1945 года остатки дивизии были окружены на территории германской земли Бранденбург и взяты в плен.

Что стало с Дирлевангером

В последних боях своей дивизии Дирлевангер не участвовал: он после ранения отсиживался в тылу. В начале мая, за два дня до Победы, его арестовали в городе Альтсхаузене французские солдаты. А местную тюрьму, куда посадили Дирлевангера, охраняли поляки, служившие во французском оккупационном корпусе. Через месяц они дознались, что за эсэсовец у них сидит, и забили его до смерти.