Тайна одной ночи: кто был в спальне голливудской звезды

Вскрытие тела показало большое количество снотворного в крови. Но в желудке не было следов лекарства, а у кровати – стакана. Можно ли, не запив водой, принять таблетки из 14-ти пузырьков? 5 августа 1962 года загадочной смертью умерла Мэрилин Монро.

Фото: © DESA Unicum House © DESA Unicum House

Ей было 36. Она все еще была секс-символом США и самой известной в мире голливудской актрисой. Смерть прервала ее съемки в фильме "Что-то должно случиться". В нем Мэрилин Монро играла женщину, которую считали умершей. В то, что она сама свела счеты с жизнью, мало кто верил.

Жизнь – кошмар

Тело обнаружили в три часа ночи. В спальне Монро горел свет. Она лежала на постели обнаженная, ничком, в руке держала телефонную трубку. Версия о самоубийстве появилась сразу, как только установили передозировку снотворным. Эта версия приемлема, считает писатель Екатерина Глаголева:

"У Монро не было причин цепляться за жизнь. Она не была счастлива. Любовные разочарования, скандалы, не сложившаяся карьера. Режиссеры не хотели с ней связываться – она непредсказуемо вела себя на съемочной площадке. В последние годы сильно подорвала здоровье: принимала амфетамины с алкоголем. Ей часто звонили с угрозами неадекватные люди. Она постоянно испытывала страх. У нее были причины наглотаться барбитуратов, чтобы отрубиться от всего этого кошмарного мира".

Возможно, так и было. Остается понять, как барбитураты попали в организм.

Суппозиторий с наркотиками

В 2015 году в убийстве Мэрилин Монро неожиданно признался 78-летний бывший офицер ЦРУ . По его словам, он пробрался в комнату актрисы и сделал ей укол. Это был приказ устранить "лицо, которое может представлять угрозу безопасности страны". Угрозой посчитали связь Мэрилин Монро с братьями Джоном и Робертом Кеннеди – президентом и братом президента США. О том же говорили и в 1962-м. Но сами братья действовали или наняли киллера? Рассказывает Екатерина Глаголева:

"О близости Монро к клану Кеннеди было известно. Она действительно могла что-то знать от братьев – возможно, и государственные секреты. Неслучайно ее "держал на карандаше" директор ФБР Эдвард Гувер. В ночь смерти некоторые свидетели слышали вопль какой-то женщины: "Убийцы! Вы довольны, что она умерла?". Были и такие показания: вечером 4 августа к Монро дважды приезжал Роберт Кеннеди (а по официальным данным его в тот день не было в Лос-Анджелесе). Говорили, и что это мафия убила Мэрилин: ей вставили суппозиторий с наркотиками".