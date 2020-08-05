Многочисленные рассказы о медиумах и экстрасенсах чаще всего носят сомнительный характер, однако история Флоренс Кук заставила людей поверить, что призраки живут среди нас. Кем на самом деле была знаменитая лондонская ясновидящая, и как ей удалось достичь такого успеха, рассказываем в нашем материале.

Имя Флоренс Кук прочно вошло в историю спиритуализма — о ее экспериментах знали все жители Соединенного Королевства XIX века, а деятельностью интересовались не только выдающиеся ученые того времени, но и писатели, психологи и даже члены королевских семей. Рассказываем историю легендарного медиума, которая смогла доказать людям, что смерть — всего лишь промежуточный этап между прошлым и настоящим.

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Будущая легенда спиритуализма появилась на свет 3 июня 1856 года в одном из северо-восточных боро Лондона. Ее семья принадлежала к среднему классу — отец занимался строительством, а мать была домохозяйкой. С самого детства Флоренс проявляла свои экстрасенсорные способности — по словам ее матери, девочка с ранних лет обладала способностью чувствовать духов, что нередко пугало окружающих.

Однако первым случаем, когда Флоренс смогла продемонстрировать свои таланты в полную силу, стал инцидент, который произошел в 1870 году — тогда в доме Куков собралась компания одноклассников Флоренс, решивших провести сеанс спиритуализма под названием столоверчение.

В начале девушка не хотела принимать участие в процессе, опасаясь возможных последствий, но ее мать, поддерживавшая дочь, позволила ей проявить себя. Сев за стол, юная Флоренс смогла за считанные минуты установить контакт с призраком, в результате чего стол, являвшийся проводником для их общения, начал крутиться с невообразимой скоростью, а после поднялся в воздух вместе с самой Кук.

Этот случай положил начало карьере Флоренс — с тех пор к ней стали регулярно обращаться жители Лондона, знавшие о ее экстраординарных способностях. Однако чем чаще Кук проводила спиритические сеансы, тем больше крепла ее сила, а сам процесс стал нередко выходить за рамки безопасности.

Однажды во время сеанса Флоренс воспарила в воздухе, а призраки полностью раздели ее в присутствии участников процесса. После этого инцидента мать девушки настояла на установлении определенных правил безопасности — с того момента Флоренс стала принимать посетителей исключительно в столовой их дома.

Во время сеансов сама медиум находилась внутри огромного платяного шкафа — девушка привязывала себя к стулу, чтобы в состоянии транса оставаться неподвижной, а клиенты находились снаружи и общались с духами через небольшое отверстие, проделанное в дверце шкафа. Совсем скоро у Флоренс появились влиятельные поклонники — члены богатых семей, обращавшихся к Кук за помощью, старались всячески отблагодарить ее за проделанную работу.

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Некоторые просто щедро платили за сеансы, другие делали ей рекламу, но самым благодарным оказался адвокат Чарльз Блэкберн — после обращения к Флоренс он обеспечил ее ежегодным пособием, которое позволило медиуму полностью сосредоточиться на собственной деятельности и проводить сеансы бесплатно, не думая о денежной стороне вопроса.

В 1872 году в практике Кук появился дух, который прославил ее не только на весь Лондон, но и на все Соединенное Королевство. Во время одного из сеансов перед Флоренс появился призрак, назвавшийся Кэти Кинг. По ее словам, она являлась дочерью известного пирата Генри Моргана и вернулась в земной мир, чтобы расплатиться за грехи, совершенные ею при жизни.

С тех пор Кэти стала регулярным гостем на сеансах Кук, и спустя несколько месяцев больше половины жителей Лондона уже были с ней знакомы. Они описывали призрак как небольшое белое пятно, которое с каждым новым появлением обретало все больше человеческого обличия, наполняясь эктоплазмой. Уже в конце апреля 1872 года клиенты медиума могли видеть Кэти в обличии женщины в белых одеждах, чей образ никак не выдавал в ней призрака.

Это явление стало целым событием для жителей Лондона — Флоренс Кук была признана гением материализации, а количество ее клиентов росло с каждым днем. Вместе с тем росла и мощь медиума — спустя год после первого появления знаменитого духа Кинг, Кук смогла добиться ее полного присутствия в мире живых — теперь посетители могли не только коснуться Кэти, но и даже сфотографировать ее со вспышкой.

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Однако были и те, кто не верил в способности Флоренс и страстно мечтал о ее разоблачении. Одним из таких людей был адвокат Уильям Фолкман, который решил во что бы то ни стало разоблачить медиума. Во время своего сеанса он резко вскочил с места и схватил за руку призрак Кэти Кинг, желая доказать, что она — переодетая Флоренс.

Однако планам Фолкмана не суждено было сбыться — вместо долгожданного разоблачения он увидел, как разъяренный дух буквально растворяется у него на глазах, а открыв дверь шкафа обнаружил Кук без сознания, привязанной к стулу.

Как позже сообщили присутствующие в доме помощники медиума, Уильям Фолкман спровоцировал так называемый эктоплазмический удар —феномен, при котором резкое вмешательство постороннего в спиритический сеанс провоцирует слишком быстрое «всасывание» энергии, высвобожденной призраком, в тело медиума, что чревато серьезными психическими и физическими нарушениями, а иногда и смертью.

К счастью, Флоренс удалось избежать тяжелых последствий — после этого случая ей понадобилось всего несколько недель на восстановление, а слухи о реальности призрака Кэти Кинг лишь привлекли в дом Кук новых клиентов, а также обратили внимание на ее деятельность одного из выдающихся ученых того времени.

Узнав об инциденте в доме Флоренс, известный ученый Уильям Крукс принял решение сотрудничать с Кук. Он приобрел для нее квартиру в Лондоне и стал регулярно участвовать в ее спиритических сеансах. Впервые увидев дух Кэти Кинг, он немедленно проверил, где находилась медиум в момент появления призрака, и обнаружил, что та неподвижно сидела на своем месте, в то время как Кэти бродила по комнате.

Чтобы доказать реальность происходящего, Крукс стал привлекать к своей работе сторонних наблюдателей и ужесточать условия проведения сеансов. Так, Флоренс стали крепче привязывать к ее стулу, в комнате, где она находилась, было решено оставлять «смотрящих», а однажды один из участников процесса даже обвязал волосы Кук вокруг прибитого к полу гвоздя.

Но все эти меры не помешали медиуму устанавливать связь с Кэти — дух продолжал регулярно являться на встречи с представителями земного мира. Об этом феномене в своих работах упоминал и известнейший писатель сэр Артур Конан Дойл — в книге «История спиритуализма» автор дает объяснение тому, что в начале лицо Кэти сильно напоминало облик самой Флоренс, что часто становилось предметом для споров и всяческих манипуляций:

«Это явление — одна из загадок материализации, требующая изучения, а не насмешек. Лица призраков, только недавно появившихся в нашем мире, нередко напоминают лица медиумов. Это объясняется тем, что духовная оболочка медиума становится основой для воплощения сущности духа, однако, когда они набирают собственную силу, проявляются и их истинные лица»

Кроме того, некоторым исследователем даже удалось изучить физические данные призрака Кэти Кинг. Один из наблюдателей измерил духу пульс, который составлял 75 ударов в минуту (в то время как пульс Флоренс в тот же момент был 90 ударов в минуту), а другой якобы смог отрезать прядь волос Кэти — они были золотистого цвета, а Кук была яркой шатенкой.

Однако главным доказательством существования призрака были фотографии, которые регулярно делал Крукс во время сеансов. Ученому удалось сделать около 60 снимков, на некоторых из которых присутствовали Флоренс и Кэти одновременно. К сожалению, до наших дней сохранилось лишь несколько из них, а скептики утверждали, что кадры были нечеткими и не могли служить реальным доказательством существования духа.

Так или иначе, все завершилось в мае 1874 года. Во время одного из сеансов Кэти подошла к Флоренс и обратилась к ней с прощальными словами, заявив, что ей «пора уходить». Когда Кук пришла в себя, с ней случилась страшная истерика, а когда Крукс смог успокоить женщину, призрака Кинг уже не было в комнате. Это был последний раз, когда они видели знаменитого духа.

После этого жизнь Флоренс сильно изменилась. Она оставила свою деятельность, вышла замуж и переехала в Уэльс, где занималась домашним хозяйством. Однако спустя шесть лет Кук вновь вернулась к прежнему увлечению, представив жителям призрак некоей Мэри.

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В 1880 году, во время очередного спиритического сеанса, один из участников решил проверить реальность представленного духа и схватил Мэри за руку, одновременно с этим открыв шторку, за которой находилась Флоренс. К удивлению присутствующих комнатка медиума была пуста, а «призраком» оказалась сама миссис Кук.

Этот скандал обрел весьма масштабный характер, а репутация Флоренс была безнадежна испорчена. Правда, большинство ее сторонников полагали, что обман со стороны медиума был не намеренным — по их словам, такое явление может быть обусловлено состоянием транса, в котором вызванные призраки имеют власть над телом медиума.

Сама же Флоренс был крайне огорчена неудачей и впредь проводила сеансы лишь в присутствии стороннего наблюдателя, который находился рядом с ней в момент погружения в состояние транса. Но это не помогло вернуть ее репутацию — люди больше не верили в то, что Кук может говорить с духами умерших.

Последние годы жизни Флоренс провела в уединении, общаясь только со своим мужем. Она умерла в 1904 году в результате развившейся пневмонии. После ее смерти Уильям Крукс направил ее супругу телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования, а также отметил ее невероятный вклад в развитие спиритуализма: