Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что случилось с человеком, который голодал 382 дня 

Gotovim-Edim.Ru 3 часа назад
Что стало с человеком, который голодал 382 дня
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Ангус Барбьери — уникальный человек, которому удалось ничего не кушать триста восемьдесят два дня. В двадцать семь лет мужчина весил двести семь килограммов. Он добровольно лег в больницу и под присмотром врачей отказался от приема пищи. Мы расскажем, как он переживал отказ от еды.
Сначала Ангус хотел сесть на голодовку продолжительностью в сорок дней. Однако его организм благотворно воспринял отказ от пищи, поэтому мужчина решил не останавливаться и продолжать эксперимент. Таким образом ему удалось достичь идеального веса. На похудении Ангус пил только чай, кофе и минералку. Помимо этого он принимал витаминные добавки и дрожжи. В дальнейшем врачи назначили ему прием калия и соли.
В это сложно поверить, но эксперимент проходил хорошо. Доктора только отмечали падение глюкозы в крови, но это нормальная реакция на отсутствие пищи в организме. При этом никаких других нарушений в организме специалисты не отметили. Мужчина чувствовал себя прекрасно, поэтому врачи решили отпустить его домой. Таким образом он продолжил похудение без контроля со стороны специалистов. Мужчина чувствовал себя хорошо и без присмотра специалистов. В больницу он приходил пару раз в месяц, чтобы сдать анализы.
Мужчина голодал триста восемьдесят два дня и при этом чувствовал он себя прекрасно. Он отметил, что к концу эксперимента вес мужчина составил восемьдесят два килограмма. Удивительно, но такая длительная голодовка прошла для мужчины легко, к тому же позволила похудеть на сто двадцать пять килограммов. После эксперимента мужчина опять начал есть, но уже не в таких количествах, как раньше. Свой вес он сохранил и до конца оставшихся дней. В дальнейшем он набрал всего семь килограммов. Ангуса назвали рекордсменом, поскольку его рекорд по длительности голодания еще никому не удалось переплюнуть.
Видео дня. Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Комментарии 2
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Судьба предателя, выдавшего Зою Космодемьянскую
Как герой Первой мировой войны предал Россию
Как герой Первой мировой войны предал Россию
5 самых жестоких атаманов Белой армии
5 самых жестоких атаманов Белой армии
Видео
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
10:16
Самые нелепые ограбления, попавшие на камеру
Люди
Зачем индейцы носят на голове перья
02:29
Зачем индейцы носят на голове перья
Истории
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
03:02
Загадки картин да Винчи, которые так и не разгадали
Люди Вещи
Водитель во время обгона разнес АЗС
00:24
Водитель во время обгона разнес АЗС
Люди
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
01:00
Собака, поющая в дуэте с хозяином, позабавила Сеть
Безумный мир
К Земле несется астероид-исполин
00:32
К Земле несется астероид-исполин
Безумный мир
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
00:14
В метро полицейский помог мужчине завязать галстук
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение