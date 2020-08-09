Что стало с человеком, который голодал 382 дня

Ангус Барбьери — уникальный человек, которому удалось ничего не кушать триста восемьдесят два дня. В двадцать семь лет мужчина весил двести семь килограммов. Он добровольно лег в больницу и под присмотром врачей отказался от приема пищи. Мы расскажем, как он переживал отказ от еды.

Сначала Ангус хотел сесть на голодовку продолжительностью в сорок дней. Однако его организм благотворно воспринял отказ от пищи, поэтому мужчина решил не останавливаться и продолжать эксперимент. Таким образом ему удалось достичь идеального веса. На похудении Ангус пил только чай, кофе и минералку. Помимо этого он принимал витаминные добавки и дрожжи. В дальнейшем врачи назначили ему прием калия и соли.

В это сложно поверить, но эксперимент проходил хорошо. Доктора только отмечали падение глюкозы в крови, но это нормальная реакция на отсутствие пищи в организме. При этом никаких других нарушений в организме специалисты не отметили. Мужчина чувствовал себя прекрасно, поэтому врачи решили отпустить его домой. Таким образом он продолжил похудение без контроля со стороны специалистов. Мужчина чувствовал себя хорошо и без присмотра специалистов. В больницу он приходил пару раз в месяц, чтобы сдать анализы.

Мужчина голодал триста восемьдесят два дня и при этом чувствовал он себя прекрасно. Он отметил, что к концу эксперимента вес мужчина составил восемьдесят два килограмма. Удивительно, но такая длительная голодовка прошла для мужчины легко, к тому же позволила похудеть на сто двадцать пять килограммов. После эксперимента мужчина опять начал есть, но уже не в таких количествах, как раньше. Свой вес он сохранил и до конца оставшихся дней. В дальнейшем он набрал всего семь килограммов. Ангуса назвали рекордсменом, поскольку его рекорд по длительности голодания еще никому не удалось переплюнуть.