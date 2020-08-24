Долгожительница назвала способ прожить больше ста лет

107-летняя итальянка Анжела Гутор раскрыла способ, который помог ей прожить больше ста лет.

Женщина отметила день рождения на прошлой неделе. В апреле Гутор заразилась COVID-19 и чуть не умерла, однако в конце концов ей удалось победить болезнь. По словам итальянки, секрет ее долголетия в том, что она не волнуется по мелочам, всегда находит, чем себя занять, и ежедневно съедает один апельсин.

Гутор также призналась, что не переживает из-за текущей обстановки в мире. При этом женщина опасается, что пандемия коронавируса приведет к всеобщей депрессии. Однако, несмотря на это, Гутор сохраняет позитивный настрой и старается верить в лучшее.