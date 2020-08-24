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107-летняя женщина раскрыла способ прожить больше века 

Мира Маркина 3 часа назад
Долгожительница назвала способ прожить больше ста лет
Фото: depositphotos.com
107-летняя итальянка Анжела Гутор раскрыла способ, который помог ей прожить больше ста лет.
Женщина отметила день рождения на прошлой неделе. В апреле Гутор заразилась COVID-19 и чуть не умерла, однако в конце концов ей удалось победить болезнь. По словам итальянки, секрет ее долголетия в том, что она не волнуется по мелочам, всегда находит, чем себя занять, и ежедневно съедает один апельсин.
Гутор также призналась, что не переживает из-за текущей обстановки в мире. При этом женщина опасается, что пандемия коронавируса приведет к всеобщей депрессии. Однако, несмотря на это, Гутор сохраняет позитивный настрой и старается верить в лучшее.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что объяснен феномен долголетия кавказцев.
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