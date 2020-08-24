Россияне назвали черты «русского характера»

ВЦИОМ провел масштабный опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне верят в существование «русского характера». Более того, большинство респондентов уверены, что в основном они положительные.
70% опрошенных уверены, что существует набор общих черт, которые присущи большинству русских людей. 22% придерживаются противоположного мнения, а 8% затруднились ответить.
Больше половины из тех, кто уверен в существовании «русского характера, заявили, что к нему относятся в основном положительные черты. 2% считают, что больше отрицательных. А 37% заявили, что их примерно поровну.
Положительными чертами, свойственными русскому национальному характеру, респонденты назвали:
- доброту, душевность, эмпатию (32%);
- мужественность, упорство, стойкость (23%);
- терпимость, безотказность, адаптивность (18%);
- взаимовыручку, товарищество (14%);
- патриотизм, гордость (13%);
- честность, искренность (11%);
- оптимизм (9%);
- доверчивость, миролюбие (7%);
- трудолюбие (7%);
- гостеприимность (6%);
- талантливость, ум (5%).
Среди отрицательных черт россиян были названы:
- пристрастие к алкоголю, наркотикам (21%);
- надежда на „авось“, лень, безынициативность (17%);
- всепрощение, покорность, терпеливость (8%);
- разобщенность, эгоизм (6%);
- жестокость, завистливость, агрессивность (6%);
- доверчивость (5%);
- вспыльчивость, безрассудство (4%);
- равнодушие, „пофигизм“ (4%).
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