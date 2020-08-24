Россияне назвали черты «русского характера»

ВЦИОМ провел масштабный опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне верят в существование «русского характера». Более того, большинство респондентов уверены, что в основном они положительные.

70% опрошенных уверены, что существует набор общих черт, которые присущи большинству русских людей. 22% придерживаются противоположного мнения, а 8% затруднились ответить.

Больше половины из тех, кто уверен в существовании «русского характера, заявили, что к нему относятся в основном положительные черты. 2% считают, что больше отрицательных. А 37% заявили, что их примерно поровну.

доброту, душевность, эмпатию (32%);

мужественность, упорство, стойкость (23%);

терпимость, безотказность, адаптивность (18%);

взаимовыручку, товарищество (14%);

патриотизм, гордость (13%);

честность, искренность (11%);

оптимизм (9%);

доверчивость, миролюбие (7%);

трудолюбие (7%);

гостеприимность (6%);

талантливость, ум (5%). Положительными чертами, свойственными русскому национальному характеру, респонденты назвали: