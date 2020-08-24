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Выяснилось, какие черты относятся к «русскому характеру» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россияне назвали черты «русского характера»
Фото: depositphotos.com
ВЦИОМ провел масштабный опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне верят в существование «русского характера». Более того, большинство респондентов уверены, что в основном они положительные.
70% опрошенных уверены, что существует набор общих черт, которые присущи большинству русских людей. 22% придерживаются противоположного мнения, а 8% затруднились ответить.
Больше половины из тех, кто уверен в существовании «русского характера, заявили, что к нему относятся в основном положительные черты. 2% считают, что больше отрицательных. А 37% заявили, что их примерно поровну.
Положительными чертами, свойственными русскому национальному характеру, респонденты назвали:
  • доброту, душевность, эмпатию (32%);
  • мужественность, упорство, стойкость (23%);
  • терпимость, безотказность, адаптивность (18%);
  • взаимовыручку, товарищество (14%);
  • патриотизм, гордость (13%);
  • честность, искренность (11%);
  • оптимизм (9%);
  • доверчивость, миролюбие (7%);
  • трудолюбие (7%);
  • гостеприимность (6%);
  • талантливость, ум (5%).
Среди отрицательных черт россиян были названы:
  • пристрастие к алкоголю, наркотикам (21%);
  • надежда на „авось“, лень, безынициативность (17%);
  • всепрощение, покорность, терпеливость (8%);
  • разобщенность, эгоизм (6%);
  • жестокость, завистливость, агрессивность (6%);
  • доверчивость (5%);
  • вспыльчивость, безрассудство (4%);
  • равнодушие, „пофигизм“ (4%).
Ранее „Рамблер“ сообщал о том, что долгожительница назвала способ прожить больше ста лет.
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Люди , ВЦИОМ
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