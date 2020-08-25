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«Богатство развращает»: батюшка-блогер объяснил бедность россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Священник и блогер из Челябинска Владимир Панарин объяснил, почему жители России никогда не будут жить богато и какие в этом плюсы. Своими соображениями он поделился в TikTok-видео. На ролик, опубликованный на странице popbloger в конце июля, обратил внимание Life во вторник, 25 августа.

«Кто-то из святых сказал, что Россия, русские никогда не будут богаты, потому что Господь нас бережет от этого дела, потому что богатство земное развращает сердца»,

— рассказал Панарин.
Батюшка-блогер добавил, что люди чаще готовы делиться с другими, когда у них отсутствуют богатства, когда они находятся «в некой нищете». Если же человек богат, то он, по наблюдению священника, реже готов помогать ближнему.

«Поэтому Господь, конечно же, даровал нашей стране все эти земные богатства, чтобы показать, как он нас любит, как он о нас заботится, что он готов даровать нам все, чтобы мы ни в чем не нуждались»,

— отметил Панарин.
Он также выразил уверенность в том, что христианский бог ожидает от россиян, чтобы они будут искать «прежде царство небесное».
По мнению блогера, все остальное приложится.
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