Человек, построивший бизнес на исчезновении людей

Герману Вебстеру Маджетту, более известному под именем Генри Холмс, приписывают около 200 убийств. «Рамблер» расскажет об этом человеке подробнее.

Герман родился 16 мая 1861 года. Получив образование, Маджетт переехал в Чикаго и устроился на работу в аптеку под вымышленным именем Генри Холмс. Известно, что ему понадобилось несколько лет, чтобы завладеть этим бизнесом. Однако обстоятельства, при которых ему это удалось, неизвестны. Известно лишь то, что прежняя владелица, миссис Холтон, таинственным образом бесследно исчезла, предварительно передав все права на аптеку Холмсу.

Вскоре Генри удалось выкупить недвижимость вокруг аптеки. В итоге, в его собственности оказалось большое трехэтажное здание, которое преступник переоборудовал в гостиницу. В ней было огромное количество потайных ходов, дверей, которые никуда не вели, лестниц, заканчивающихся стеной, дверных ручек, открывавшихся только снаружи, а также комнат со звукоизоляцией и системой подачи смертельного газа.

Как сообщили следователи, Холмс начал убивать сразу же, как только появились первые постояльцы. А от тел Генри избавлялся при помощи подвального помещения, оборудованного печью, ямой с известью и столом для вскрытия.

Со временем полиция заинтересовалась так называемым «Замком смерти». Обыскав здание, им удалось найти полный набор профессионального убийцы. Точное количество жертв следователям не удалось установить, однако, как сообщается, их было не менее 200. Однако сам Холмс признался лишь в 27 убийствах.