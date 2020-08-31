За что казнили самую знаменитую шпионку в истории

Маргарету Гертруду Зелле (ее настоящее имя) можно назвать самой роковой женщиной XX века. Танцовщица, натурщица, циркачка, разведчица… Ее расположения добивались самые влиятельные мужчины.

Великая выдумщица

На суде она вновь повторит созданную когда-то легенду. Она, Мата Хари , — дочь английского майора и языческой танцовщицы. Родилась в 1876 году в джунглях острова Явы. Мать умерла при родах, отца убили пираты, которые надругались и над девочкой. Ей удалось убежать в храм, в котором когда-то служила ее мать. Там она и научилась ритуальным танцам. На самом деле она родилась в голландском городе Леувардене в семье шляпника Адама Зелле. Отец обожал единственную дочь и старался угождать ее прихотям. Маргарета получила хорошее образование, знала несколько иностранных языков. Правда, возможностям отца скоро пришел конец — семья разорилась, и девочка была отправлена к дяде в Снек, от которого она сбежала в Гаагу, к своим родственникам. [С-BLOCK] Будучи уже в Париже и пытаясь подогреть интерес быстро пресыщавшейся публики, она разыграла другой спектакль. Наняла слугу, то ли индуса, то ли полинезийца, который ворвался во время одного из ее выступлений, упал на колени и стал о чем-то слезно просить танцовщицу. На следующее утро Мата Хари поделилась с прессой, что человек был прислан ее матерью — индийской принцессой, которая умоляла дочь вернуться домой и выйти замуж за раджу. Бедняжке якобы пришлось бежать из родного дома именно из-за нежелания выходить за нелюбимого.

Несчастная супруга

В действительности же в 18 лет Маргарета вышла замуж за английского офицера Рудольфа Мак-Леода, представителя древнего шотландского рода. Разница в возрасте — 20 лет. По одной из версий девушка сама нашла жениха по брачному объявлению. Они уехали на один из маленьких островов голландской Ост-Индии (возможно, Яву). Как будет рассказывать сама Мата Хари, они поселились в роскошном бунгало. Прислуживали хозяйке дюжина красавиц. В реальности семейная жизнь не сложится. Возможно, причиной тому стал алкоголизм мужа или гарем его любовниц и внебрачных детей. А может, бесконечные сцены ревности, причины к которым могла давать и сама Маргарета. В то время она как раз увлечется восточными танцами, и попытается дебютировать перед сослуживцами мужа — взбешенный супруг буквально силой уволочет «непутевую» домой.

Материнство

Несмотря на несчастливую супружескую жизнь, Маргарета родит в 1897 году сына, а еще через год — дочь. Радость от материнства продлится недолго. В 1899 году мальчик скончается в страшных мучениях. По одной из версий служанка отравит детскую еду, чтобы отомстить за мужа, оскорбленного Рудольфом. Версия вызывает сомнения, потому что отравленную еду кушали оба ребенка, но девочка выжила (этому, правда, нашли «оправдание» — сильный иммунитет и чудо). По другой версии — мальчик умрет от сифилиса, которым он заразится от родителей. Супруги разведутся в 1903 году, и Рудольф отберет у бывшей супруги право воспитывать дочь, которая умрет в 21-летнем возрасте, вероятно, также от сифилиса.

Натурщица и циркачка

Оставшись без средств к существованию, женщина отправится в Париж. Во время судебного заседания она будет лукавить, говоря, что ее не приняли в натурщицы из-за маленькой груди. Скорее всего, именно работа натурщицы помогала ей первое время жить в огромном городе. Но грошовая оплата заставит Маргарету искать новые способы заработка. Она устроится в цирк месье Молье и начнет выступать с номером цирковой наездницы. Возможно, именно отсюда возьмет свое начало легенда о коне, которого может оседлать только один человек — великолепная Мата Хари. Затем — снова только версии. Возможно, именно господин Молье посоветовал женщине показать миру красоту и грацию ее танца. Сама же Мата Хари утверждала, что просто не упустила подаренный судьбой шанс: она просматривала газету и наткнулась на объявление, приглашающее танцоров выступить на благотворительном вечере. Как бы то ни было — ее дебют в качестве танцовщицы состоялся в январе 1905 года.

Танцовщица

Ее танец — завораживал, пластика — очаровывала, руки и губы — соблазняли. Она была великолепна, и это не оставалось незамеченным. Но Мата Хари прекрасно понимала, что завладеть вниманием публики — только полдела. Главное — максимально долго его удерживать. Она вдохновлялась образом Айседоры Дункан, известной американской танцовщицы, которая представала перед публикой в полупрозрачных, соблазнительных одеяниях и танцевала босиком в дань традициям античности. Мата Хари решила пойти дальше — в конце танца на ней оставались только украшения. Париж был покорен! Затем сдались Берлин, Вена, Мадрид и Монте-Карло. Газеты будут писать: «…полностью обнаженная Мата Хари — новая Саломея, которая заставляет терять головы».

Нимфа алькова

К 1910 году Мата Хари становится не только самой высокооплачиваемой танцовщицей Европы, но и самой дорогой куртизанкой. Говорили, что ночь с ней стоила целое состояние. Богатые люди выкладывали по 20 тысяч франков, чтобы получить возможность провести хотя бы несколько часов наедине с божественной женщиной. Мужчины соревновались за право обладать ею, отчаянно пытались «перекупить» дорогими подарками. Были среди ее поклонников те, кто смотрел на нее, как на очередное дорогое развлечение, изысканную безделицу, которая, скорее всего, быстро наскучит. Были и те, кто по-настоящему ее боготворил. В числе ее первых парижских любовников был промышленник Эмиль-Этьен Гиме, который приложил немало усилий и средств, чтобы сделать свою возлюбленную знаменитой. Ей приписывали отношения с итальянским оперным композитором Джакомо Пуччини, кронпринцем Вильгельмом и его двоюродным братом, принцем Ганноверским Эрнст Августом. Драгоценности, меха, особняки — Мата Хари обожала щедрых мужчин, при этом любила повторять, что предпочтет бедного майора богатому маркизу.

Агент Н-21

Она обожала мундиры, эполеты и звон оружия. Сама нередко позировала в одежде, стилизованной под военную форму. В своем будуаре богиня принимала многих офицеров, большинство из которых занимали высокие посты. Но была ли она на самом деле двойным агентом, завербованным сразу и Францией, и Германией. На этот вопрос до сих пор не существует однозначного ответа. По одной из версий она действительно работала на немецкую разведку. Ей был присвоен номер Н-21 и выплачены 20 тысяч франков. Ее якобы даже направляли на экспресс-курсы шпионов: научили вести наблюдение, копировать нужную информацию, использовать специальные чернила. На суде Мата Хари скажет, что никогда и никого в своей жизни не предавала. Предали ее! Вполне возможно, что немецкие контрразведчики в нужный момент просто решили прикрыть истинного агента Н-21 скандальным именем Маты Хари.

Французам тоже в определенный момент стало выгодно раскрыть своего «агента»: за неудачи на Западном фронте Первой мировой войны легче всего было обвинить немецких шпионов в лице Маты Хари — той, чья репутация не заслуживала общественного одобрения. Спустя годы обвинитель по ее делу скажет, что в деле не хватало доказательств даже для того, чтобы «отстегать кошку». В 2001 году были обнаружены документы, доказывающие, что Мата Хари никогда не работала на немецкую разведку, хотя и была завербована. Французский суд приговорил Маргарету Гертруду Зелле к смертной казни через расстрел. Она отказалась солгать, что беременна, хотя это могло бы ее спасти. У нее было достаточно времени, чтобы подготовиться к последнему «спектаклю». Она попросила не связывать ей руки и не завязывать глаза, чтобы заглянуть в души своих палачей. Она послала солдатам воздушный поцелуй и крикнула: «Я готова, господа!» Что было в ее жизни правдой, а что вымыслом, сегодня уже сложно разобрать, но то, что Мата Хари — одна из ярчайших женщин ушедшего века, — остается неоспоримым фактом.