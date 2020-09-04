Почему социопаты реже носят медицинские маски 

В период пандемии коронавируса миллионам людей по всему миру пришлось носить медицинские маски на ежедневной основе. Однако пока одни беспрекословно следовали рекомендациям ВОЗ, другие игнорировали меры профилактики. Почему? Разбирался "Рамблер".
Не так давно издание WebMD опубликовало исследование бразильских ученых, которые пришли к выводу, что люди с социопатическими чертами личностями гораздо реже носили маски и в целом следовали мерам безопасности, необходимым для профилактики распространения COVID-19.
Исследование началось в конце мая. Ученые попросили 1578 взрослых бразильцев ответить на 220 вопросов, используя для этого четырехбалльную систему. Специалисты задались целью оценить эмпатию добровольцев, выявить их личностные расстройства и выяснить, как они относятся к правилам, которых рекомендуют придерживаться для того, чтобы остановить распространение коронавируса.
В результате ученые выявили антисоциальное поведение у 405 человек. Исследование показало, что эти люди реже соблюдали социальную дистанцию, носили маски и мыли руки.
«Наше результаты показали, что антисоциальные черты, особенно низкий уровень эмпатии и склонность к черствости, обману и безрассудности, напрямую связаны с предрасположенностью к несоблюдению мер по сдерживанию распространения инфекции»,
— заключили эксперты.
По словам специалистов, эти выводы хотя бы частично объясняют, почему некоторые люди стали игнорировать меры предосторожности, несмотря на то, что победить пандемию все еще не удалось.