Почему социопаты реже носят медицинские маски 

В период пандемии коронавируса миллионам людей по всему миру пришлось носить медицинские маски на ежедневной основе. Однако пока одни беспрекословно следовали рекомендациям ВОЗ , другие игнорировали меры профилактики. Почему? Разбирался "Рамблер".

Не так давно издание WebMD опубликовало исследование бразильских ученых, которые пришли к выводу, что люди с социопатическими чертами личностями гораздо реже носили маски и в целом следовали мерам безопасности, необходимым для профилактики распространения COVID-19.

Исследование началось в конце мая. Ученые попросили 1578 взрослых бразильцев ответить на 220 вопросов, используя для этого четырехбалльную систему. Специалисты задались целью оценить эмпатию добровольцев, выявить их личностные расстройства и выяснить, как они относятся к правилам, которых рекомендуют придерживаться для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

В результате ученые выявили антисоциальное поведение у 405 человек. Исследование показало, что эти люди реже соблюдали социальную дистанцию, носили маски и мыли руки.

«Наше результаты показали, что антисоциальные черты, особенно низкий уровень эмпатии и склонность к черствости, обману и безрассудности, напрямую связаны с предрасположенностью к несоблюдению мер по сдерживанию распространения инфекции»,

— заключили эксперты.

По словам специалистов, эти выводы хотя бы частично объясняют, почему некоторые люди стали игнорировать меры предосторожности, несмотря на то, что победить пандемию все еще не удалось.